A híres "pesti bunkó" 5 ismertetőjele

Idestova 9 éve élek Budapesten, mégsem sikerült igazi pesti bunkóvá válnom. Sőt, van egészen sok olyan pesti, akinek ez szintén nem sikerült, hiába tősgyökeres fővárosi.

Igazából ez nem is születési hely kérdése, mert vannak vidékiek, akik 2 hét alatt pestibbek lesznek a legtöbb pestinél... Ők azok, akik úgy érzik, felsőbbrendűek attól, hogy 1-essel kezdődik az irányítószámuk.

Na, de honnan lehet felismerni a sok, tisztességes városlakó közül a hamisítatlan, bunkó pestit?

1. Földrajz? Ülj le, egyes!

Meg nem erősített források szerint léteznek más városok is hazánkban Budapesten kívül - hogy hol és mi a nevük, az rejtély. Tegyél fővárosi barátod elé egy vaktérképet, és ha csak a fővárost tudja megjelölni - esetleg még a Balatont is -, ám a többi rész számra Mordor, akkor bizony esélyes a pesti bunkó címre.

2. Az sem érdekli, ha valakit mellette élesztenek újjá

Pest éjjel-nappal pörög, itt nem az a legfőbb történés, hogy a szomszéd Marika lánya milyen "rosszéletű". Cikkem címszereplője is megszokta már, hogy a mentő szirénájára kel, a reggelijét pedig útközben, két hányás tócsát vígan átugorva fogyasztja el. Ja, és a 7-es buszon való küzdelem az utolsó szabad helyért felér egy ketrecharccal.

3. Légy önmagad!

Egy majdnem kétmilliós városban valószínű, hogy nem fogsz ismerősökkel összefutni, fedezd hát fel az inkognitó nyújtotta szabadságot! A bunkó pesti meg is teszi, nyugodtan kihalássza a kényelmetlen bugyit a fenekéből, elvégre sosem látja többé azt, aki mögötte sétál! És a villamos többi utasának csak feldobja a napját azzal, ha telefonon részletesen elmeséli a tegnap esti egyéjszakás kalandját a barátnőjének.

4. Nehéz az élet...

Már vagy másfél perce késik a 4-6-os? Igen, ez nekem is tönkretette a napomat! A 3-as metró helyett is csak pótlóbusz jár, így legalább 5 percet fogok késni a melóból! Ráadásul a szomszéd Meki is felújítás alatt áll, ezért menni kell 100 m-t a következőig. Kemény dolgok ezek, na.

5. Kultúra vs. fröccs

A falu kulturális élete kimerül a helyi ovis csoport néptánc bemutatójánál - ezzel szemben Pesten nincs olyan nap, amikor ne mehetnél el minimum 25 helyre. De ugyan kinek van kedve elmenni a messzi, két megállóra lévő Müpába, mikor a sarki kocsmában akciós a fröccs?

Ne adj' isten néhány pontban magadra ismertél? Félsz, hogy rajtad is eluralkodik ez a tünetegyüttes? Semmi gond, a folyamat visszafordítható! Kezdetnek az is megteszi, ha megtanulsz a szomszédnak vagy a buszsofőrnek köszönni. ;)

Nyitókép: Shutterstock