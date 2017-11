Gyakran használjuk gúnyosan a "húspiac" szót egy-egy szórakozóhelyre, utalva arra, hogy ott a szexualitás, a kalandok hangsúlyosak a kulturált ismerkedés helyett.

Van azonban egy fogalom, amit nyugaton a köznyelvben is egyre többet használnak, legalábbis a párkapcsolati "iparban" dolgozó szakemberek gyakran emlegetik. Ez nem más, mint a Sexual Market Value (SMV), vagyis a szexuális piaci érték. Vajon tényleg van ennek alapja? Lássuk, mik lehetnek azok a szempontok, amik mentén felállítható valakinek az SMV értéke!Természetesen nem értek egyet azzal, hogy embereket úgy billogozzunk, mint a marhákat, csak be akarom mutatni, hogy milyen hideg és kegyetlen néha a világ, amiben élünk.

Külső

Számomra elfogadhatatlan ez a megközelítés, de létezik a 10-es skála, amin elhelyezik a nőket és férfiakat is pusztán a megjelenésük, arcberendezésük, alakjuk és egyéb testi adottságaik alapján. Természetesen ennek része az öltözködésünk is, a jó ízléssel, stílusérzékkel válogatott ruhatár.

Ennek az alapja, hogy sokak szerint egyenesen szépségfasiszta világban élünk: ha jól nézel ki, jobb esélyekkel indulsz az életben. Könnyebb munkahelyet találni, előrelépni, érvényesülni, talán még parkolni is. Magától értetődő, hogy egy csinos nő lényegesen több figyelemnek örvend a párkeresés során, egy jóképű férfi szintúgy.

Kor

A kor érdekes kérdés, a nők esetében a gyermekvállalás miatt az idő előrehaladtával nyilván csökken az SMV, a férfiak esetében viszont valószínűleg egészen 40-45 éves korig csak nő. A férfiak tapasztalata és pénzmennyisége, szakmai sikerei szerencsés esetben csak növekednek, viszont a teremtés koronáinál a gyerekvállalási határ nem áll fenn. Persze egy férfi esetében sem szerencsés, ha már tolószékből kell végignéznie a gyerekei első lépéseit, de ez más kérdés.

Egészség

Nincs mese, ha jók a génjeid, többet érsz a piacon. Ez van. Szörnyű kimondani, de aki valamilyen betegséggel születik, netán megbetegszik az élete során, akkor csökkennek a pártalálási esélyei is.

Társadalmi státusz

A mai, európai társadalmakban már kisebb jelentősége van annak, hogy milyen családba születtünk, szerencsére létezik az úgynevezett társadalmi mobilitás. Minél többet tanulunk, dolgozunk, annál sikeresebbek lehetünk. Egyre inkább igaz, hogy nincs jelentősége annak, hogy honnan jöttünk. Vagy mégis van? Legyünk őszinték, az SMV értéke egy tehetős családból származó férfinak nagyobb, és egy nő esetében is szerencsés, ha jó családból származik.

Személyiség

Izgalmas pont, nagyon igaz, hogy a személyiségünk meghatározó a párkeresés során. Szeretjük a pozitív, vidám, humoros embereket, jó velük időt tölteni. Fontos, hogy fejlődni tudjunk valaki mellett és felnézhessünk rá. A belső emberi értékeknek igenis van súlya. Persze ebben sem igazságos a természet, az egyiknek "többet" ad, mint a másiknak. Van, aki szinte bárkit elvarázsol a fellépésével, míg másnak gyengébbek a szociális készségei. De minden tanulható, az életutunk is sokat alakít rajtunk.

Én ismételten nem szeretek címkét, bélyeget, számot aggatni egy emberre. De szembe kell néznünk azzal, hogy az SMV nem egy kreált, üres fogalom, ez az élet egyik nyers valósága. És csak azon tudunk változtatni, amivel hajlandóak vagyunk szembesülni...

