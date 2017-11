Tudom, tudom, minden nő mintafeleség. A lakása csillog-villog, sosem iszik, de legfőképpen sohasem veszekszik hites urával. Én pedig, hát, mit is mondjak, nem ilyen vagyok...

Ezért is esett nagyon jól szembesülni azzal, hogy más sem az. Hiszen rengetegen lájkolták a Buzzfeeden Yehuda Devir képeit, melyek a házasság és a szerelem valódi természetét hivatottak bemutatni. ;)

Konyhai kupi

Mindig irigykedve nézem a filmeken, amikor a főszereplő nő a makulátlan tisztaságú konyhában tűsarkúban (naná, mi másban!) vacsorát készít. Őszintén szólva, fogalmam sincs, hogyan csinálja! Ha én főzök, akkor úgy néz ki a konyha, mintha kirobbant volna a harmadik világháború, amit koszos edényekkel és kanalakkal vívunk. És valahogy mindig én állok vesztésre. Itt jegyezném meg, hogy csak és kizárólag egyszerű ételeket készítek.

u.i.: A férjem szerint világbajnok vagyok a hogyan gyártsunk minél több koszos edényt 15 perc alatt sportágban.

Ivás

Emlékszem, egyetem alatt meg sem álltam 5 vodka-narancsig vagy pálinkáig egy-egy görbe estén. Nos, ezek az idők észrevétlenül elsunnyogtak. Ma már egy darab pálinkától olyan gyorsan vesztem el a fejem, hogy észre sem veszem. Csak úgy huss, volt, nincs józan Zsófi. Helyette van egy csacsogó, állandóan mosolygó, vihorászó tini. Egyensúlyérzék vagy józan ítélőképesség nélkül.

u.i.: A férjem imádja, mikor ilyen vagyok. Szerinte édes. Szerintem ciki.

Összeveszés

Nem vagyunk egy gyakran veszekedős házaspár, de néha-néha azért beiktatunk egyet, hogy ki ne jöjjünk a gyakorlatból. Ha ez éppen lefekvés előtt jön ránk, akkor bizony én nem tudok azonnal megbocsájtani és harag nélkül lefeküdni. Ilyenkor duzzogva bebújok az ágyba, és a szokásos odakucorodás helyett tüntetőlegesen elhúzódóm a kedves uramtól. Persze ez kb. 5 centimétert jelent, hogy azért érezzem, hogy ott van.

u.i.: Aztán hogy, hogy nem, éjjel mindig arra ébredek, hogy nyoma sincs már annak az 5 centinek, és a szokásos egymás hegyén-hátán pózban fetrengünk az ágyban.

Hideg van

Fázom. Mindig. Na jó, nem mindig, csak az esetek 95 százalékában. Ezért is van az, hogy amíg más nők cipőket meg táskákat gyűjtenek, én sálakat. Nem tudom, mennyi van itthon, nem merem megszámolni.

u.i.: A férjem tipikus válasza a milyen idő van kinn kérdésre a következő: "Nekem sima pólós, neked pulcsi, sál meg amit még magadra aggatsz." Köszi, Drágám!

Nem tudok aludni

Általában fogat mosunk, lefekszünk, alszunk és pont. Nincs forgolódás, vagy mászkálás. Kivéve, ha én nem tudok aludni. Ha a férjemnek mázlija van, akkor ez hétköznap történik, és ilyenkor nem zargatom. Ha pechje van, akkor hétvégére esik, és akkor nincs menekvés. Elindul a bökdösős projekt. Állítólag ez a legidegesítőbb szokásom. Én azért fel tudnék még sorolni párat... De vissza a bökdöséshez. Ilyenkor a "Nem tudok aludni" mondatot ismételgetem folyamatosan. Tudom, már ez is rém idegesítő, csakhogy itt nem állok meg, és bökdösni kezdem a férjemet. Mit ne mondjak, nem szereti. Nem is értem, miért. Az első mondata pedig ez: "Ha ezt tovább csinálod, nem is fogsz." A folytatást inkább hagyjuk...

Nyitókép: www.yehudadevir.com