Ha szeretnek, tisztelnek, elfogadnak, máris tökéletesnek érzed magad. Ha erősítik a nőiességedet, te is ragyogóbb, szebb leszel. Még az is lehet, hogy beleszeretsz abba, aki ezáltal tölt fel téged pozitív életérzéssel.

Csupán amiatt, hogy úgy fogad el téged, ahogy vagy. Nem kis dolog ez a mai világban, ahol állandóan kritikákkal és elvárásokkal találjuk szembe magunkat. Milyen szuper is az, amikor nem kell megfelelned, hanem önmagadat adhatod! Nem kell állandóan energiát belefeccölnöd abba, hogy "megjátszd" azt a nőt, aki nem vagy. Hosszú távon ez úgysem lenne lehetséges. Ezért boldog lehetsz, ha ráakadsz egy férfira, aki szőröstül-bőröstül szeret.

Ha azonban nem vagy szerencsés, akkor olyannal is találkozhatsz, aki inkább elhomályosítja a természetes ragyogásod, mert fél az árnyékodban élni. Főleg, hogy ott más férfiak is szívesen hűsölnének.

Így aztán, ha megkérdezed, melyik ruhádat vedd fel, mindig inkább a konzervatív, mindent takarót választja. Megőrülne, ha meglátna rajtad egy szexis darabot. És nem a vágytól, hanem a féltékenységtől válna dúvaddá. Sajnos az ilyen férfinak nincsen kellő önbizalma, vagy már kikezdte az élet, és sebzett vadként megkeseríti a párja életét is. Nem érti, nem érzi, nem fogadja el, hogy neki van szüksége változásra, terápiára, és nem a kedvese önbizalmát kellene minél alacsonyabb szintre taszítania. Mert ha nem kapsz pozitív visszajelzéseket, egy idő után te is elbizonytalanodsz, és kételkedni kezdesz önmagadban. És már el is érte a célját. De gondolkozz már el egy kicsit! Ha semmit nem csinálsz jól, akkor ő miért van veled?

Nekem nem jár jobb élet

Sajnos a "lehúzós" módszer beválik azoknál a nőknél, akiknek egyébként is kevés az önbecsülésük. Igaz, hogy boldogtalanok lesznek egy ilyen kapcsolatban, sőt, mi több, szenvedni fognak, mint a kutya, de tűrnek. Mert úgy gondolják, ők nem is érdemelnek ennél többet, és úgysem lehetne jobb életük. Ezt plántálja beléjük a párjuk. Így veri láncra őket a kedvesük. Sajnos a minta tovább öröklődhet, a szülő példáját látva a gyermek is ezen az úton indul el. És az ördögi kör ezzel bezárul.

Azoknál azonban, akik egészséges önbizalommal bírnak, a legtöbb esetben rögtön kiveri a biztosítékot egy ilyen ember, és hamar ki lesz adva az útja, mehet, amerre lát. Nem is árt minél előbb meneszteni, hiszen ha nem hajlandó felismerni ezt a hibáját és változtatni a hozzáállásán, mindkettőtök életét megkeserítheti. És ha még gyermek is születik ebbe a kapcsolatba, már sokkal nehezebb lesz továbblépni.

Légy büszke a párodra!

Pedig higgyétek el, attól, ha a párotokra büszkék vagytok, megdicséritek, és ezért magabiztosabb lesz, nem fogja rögtön más karjaiba vetni magát. Ha engeditek kibontakozni, és meghagyjátok a személyes szabadságát, nem vágyakozik más után. A te bókjaid és dicséreteid után sóvárog majd, hiszen sokkal fontosabb ez neki, mint egy idegen ember elismerő pillantása.

Légy büszke a nődre, aki nemcsak a hétköznapok búját-baját, hanem a sava borsát is veled szeretné megosztani! Találj hát minden nap egy újabb szépséget benne, mely elismerő szót érdemel! Amennyiben így teszel, egy mosolygós, életvidám ember mellett élheted majd a napjaidat.

