Szeretlek. Te is szeretsz. Szárnyalunk. Mégsem lesz könnyű egyikünknek sem. Létrehoztunk egy közös bolygót, a kis herceg azonban sehol. Rókák vagyunk. Mindkettőnket megszelídítettek. Én téged, te engem.

Tudd meg, mi vár rád, ha szeretsz!

Ha szeretsz...

...odaadom magam. És kérlek magamnak téged. Szőröstül, bőröstül, izmostul, zsírpárnástul, borostástól, morogva, nevetve, reggel, este, mindig, mindenhol. Egymáséi vagyunk. És mégsem... Úgy adom neked magam, hogy közben egy picinyke részben magamé maradok. Tegyél így te is! Nem akarom, hogy feloldódj bennem! Kezedbe fonódik a kezem, de nem veszem el a szabadságodat.

... jogod van formálni. Szeress olyannak, amilyen vagyok, ám hívd fel a figyelmemet tévedéseimre! Lásd a hibáimat! Türelemmel, szeretettel. A lelkem másik feleként megadatott, hogy néha nálam jobban láss. Ha hibázom, ha megcsúszom hitemben, emberségemben. Ne ringass abba a tudatba, hogy tökéletes vagyok! Simítsd meg az arcom, és mondd el, mit gondolsz! Aztán hallgasd meg a válaszomat!

...megnyered szenvedélyem. A tüzet. A lángolást. De vigyázz! Nemcsak az ágyunkban lángolok! Ugyanilyen tűzzel féltelek. Engedlek el. Aggódom. Várlak. Ezzel a lánggal égetlek akkor is, ha haragszom. De melegítelek is, ha megsuhint az élet hideg szele.

...tetszeni akarok. Neked. Magamnak. Másoknak. De kerülök minden helyzetet, ahol megérinthetné szívem egy vonzó mosoly, vágyakozó pillantás. Bennem laksz. Vigyázok rád. Vigyázok magamra. A vágyaimra, az érzéseimre, a fantáziámra. Útját állom mindennek, ami hamis - csírájában kiirtom. Ha közelembe akar férkőzni a kísértés, hazafutok hozzád, és széles mellkasodba kapaszkodom.

...megtudsz rólam mindent. Jót. Rosszat. Titkosat. Gyarlót. Megmosolyogtatót. Láthatod bennem az esendőt. A gyengét. Ne felejtsd el, én is látom benned! Tökéletlenek, ugyanakkor mesterien tökéletesek vagyunk. Magamhoz ölellek, a gyengeségeiddel együtt. Elfogadom az érzéseidet - még akkor is, ha számomra idegenek vagy logikátlanok.

...sosem fogom megjátszani magam. Nem nevetek idétlen vígjátékokon, csak mert szerinted szórakoztatóak. De hagyom, hogy megnézd. És megkeresem azt a filmet, amin mindketten nevethetünk. Nem tettetem, hogy érdekel egy hobbid. Azonban számítani fog az örömöd, amit merítesz belőle. Hagyok neked időt és energiát, hogy foglalkozz vele. Mert a te örömöd az én örömöm is.

...nem engedem el a kezed. Bárhová kerülj, bármilyenné válj, bárki légy idővel. Ha kicsit is pislákol még benned az irántam való szeretet fénye, utánad nyúlok. Mocsárba. Mocsokba. Züllésbe. Kísértésbe. Segítek kimászni, csak küzdj te is! Hagyd, hogy segítsek! Nemessé teszlek. Vagy te teszel azzá. Hullámvölgyek mélyéről is visszamászunk a csúcsra, és ott összecsókolódzunk.

Könnyű ez? Vagy nehéz? Érdemes...? Rád bízom. Én kitárom az ajtóm.

