Próbálom csökkenteni a telefonom társaságában eltöltött időt, egyvalamiről azonban nem vagyok hajlandó lemondani: a napközbeni kis szerelmes üzenetekről a férjemmel.

Gagyi kis butaságnak tűnik gügyögős, csöpögős, esetleg szívecskés üzeneteket küldözgetni egymásnak. Pedig néha csak egy ilyen kis apróság tudja megmenteni a napot...

Mert jól indul a reggel!

Ismered azokat a nagyon morcos macskás képeket a netről? Na, én pontosan ilyen vagyok felkeléskor. Képes vagyok az egész világot gyűlölni egészen addig, amíg meg nem pillantom a telefonomon a férjem kedves kis üzenetét. Csodákra azért ő sem képes, szóval az első kávémig nem igazán lehet velem kommunikálni, de így is klasszisokkal jobb a helyzet. Szóval a reggeli üzenettel nemcsak egy kis kedvességgel ajándékozod meg a párodat, hanem pozitív pályára állíthatod az egész napját.

8 óra munka, 8 óra pihenés...

Hol vannak már azok a régi szép idők, amikor "anya" és "apa" egyezményesen is 8-16 óráig dolgoztak, és délután ötre már otthon is voltak? Így a délutánt közösen tölthette el a kis vagy éppenséggel nagy család. Ehhez képest ma ahány munkahely, annyiféle időbeosztás. Ismerek olyan párt, akik az eltérő munkaidejük miatt néha csak üzenetek formájában tudnak kommunikálni. Akár napokig is. Nem azt mondom, hogy ez jó vagy egészséges, de legalább valamilyen megoldás. És a semminél több, az biztos!

Jó olvasni, hogy szeretik az embert!

Nem kell brit tudósnak lenni ahhoz, hogy megállapítsuk: az emberek szeretik, ha gondolnak rájuk. Valószínűleg ez a nőkre fokozottan igaz. Abban is biztos vagyok, hogy a pasik remekül ellennének a "Szeretlek!'' feliratú édes macskás matricák nélkül is egész nap. De titkon reménykedem benne, hogy azért nekik is jólesik néha, hogy gondolnak rájuk.

Egyfajta modern szerelmes levél

Mivel a férjem kézírásának a kisilabizálásához egy egész grafológus csapat kell, így nálunk alapból kimaradt a szerelmes levelek írása. Amit egyébként én nagyon bánok. Ezek a kis apró üzenetek egyfajta modern szerelmes levelek, amiket bármikor és bárhol vissza tudok olvasni, így újra és újra mosolyt csalnak az arcomra. Plusz a fotók és kis matricák színesebbé is teszik a napomat.

Az őrültek házában egy biztos pont

Olyan világban élünk, ahol már nem kell semmilyen különösebb esemény vagy határidő, hanem egy sima keddi nap is ki tudja csinálni az idegeinket. A nagy rohanás közben egy kis kedves üzenet kizökkent a mókuskerékből, és jókedvre derít. Hacsak egy percre is, de ki tud kapcsolni az ember. Egy pici biztos pont a rohanó világunkban.

Nyitókép: Shutterstock