Látom, kényelmesen hátradőltél a kapcsolatban. Mégis mit gondolsz, miféle automatizmussal működünk mi, nők? Áruld el, mire alapozod a magabiztosságod?!

Csak mert látom: kényelmes a fotel. Belesüppedtél magabiztos nyugodtsággal, szent meggyőződéssel, hogy amíg te ezt így akarod, addig így is fog működni. Hiszen melóztál rajta! Keresztültapostál, átgázoltál, törtettél, nyomultál, szóvirágokat szőttél, esdeklő kiskutya tekintetet varázsoltál a macsó arcodba. És ezért cserébe most már nyugtot akarsz, megérdemelt pihenést, és semmi strapát. Értem.

Igazán értem én, hidd el! Ám a nyugalmat ne azonosítsd azzal, hogy ha megkaptad, amit akartál, kiteszed a falra, mint egy kitömött trófeát! Én nagyon is élek! Szexet akarsz? Tegyél érte! Ne az legyen az előjáték, hogy ott, abban a szent pillanatban, mikor rád tör a szükség, lehuzigálod rólam a bugyit! Ágyazz meg a dolognak, mint a jó pálinkának, legyen hozzá türelmed! Adj, hogy adhassak, hagyd meg nekem azt, hogy lélekből szerethessek!

Nem nagy erőfeszítés a kezedbe venni a telefont, ha tudod, hogy mit akarsz. Egy buja, pajzán szó, némi testiségre való utalás, nekünk nőknek is megmozgatja a fantáziánkat. Ha közlöd, hogy "Azt a brutálszexi tűsarkút húzd fel ma este!", hát... a hatás már délután kettőkor jelentkezik, és estére már elsöprő lavinaként veszi birtokba testem a vágy.

Ne aggódj, egy kis udvarlás, játszmázás nem rontja a macsó imidzsed! De egy kis pajkossággal sokat adhatsz, és sokat el is érhetsz. Például egy mosolygó nő várhat otthon a házisárkány helyett, ha érezteted vele, hogy bizony gondolsz rá napközben is. Akár "úgy" is. Ettől a nő kinyílik, mint a virág, ragyogni fog a szeme, és tojik a háromfogásos vacsorára, meg a Barátok köztre.

Mert azon jár majd az agya, hogy melyik ajtófélfának dőlve nézzen rád csábosan, ha beesel az ajtón.

Szóval, azt mondod, hogy nem gondoltad volna, hogy ez így működik? Akkor most szólok, hogy igen hamar emelkedj fel a fotelből, és felejtsd el, hogy hátradőlhetsz! Mert bár közhely, mégis sokat számít - ahogy nagyapám is mondta -, hogy a nővel törődni kell, mert olyan, mint a kert. Ha a gazda nem műveli, hamar azon kaphatja magát, hogy más kapál ott. Aztán még te leszel megsértődve.

Ints búcsút a kényelmes fotelednek, amelyben hátradőltél, legalább próbáld meg! Ágyazz meg magatoknak!

Lehel Diána

Nyitókép: Shutterstock