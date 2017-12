Egy szép ruha, agyonfilterezett arc, kezdőknél esetleg egy Coelho idézet - a 100 feletti lájk garantált. De mióta is számít, hogy hány embernek tetszik egy bejegyzésed?

Nem hiszek abban, hogy a magamutogatás új keletű dolog. Egyszerűen csak nagyobb felületet, teret kapott. Régen is megvolt a falu legszebb lánya, és nem tegnap kezdtük el utálni azt, akinek jobban ment a sora. És lehet tagadni, hogy a másik véleménye nem számít, "Különben is, ki ő?", satöbbi. Csak akkor miért van tele az üzenőfalad a 30 alatti ismerőseid csodálatos életével?

A legszebb az egészben az, hogy te is pontosan tudod, hogy ez egy hazugság. Az, hogy a kolléganőd egy mosoly erejéig összeszedte magát, és belevicsorgott a kamerába, nem jelenti azt, hogy nem viselte meg a múlt heti szakítása. Csak hát hadd lássa az a szemét dög meg a világ, hogy ő mennyire erős és boldog.

Mert mi most az aktuális trend?

Járj el mindenhova, szórakozz minden este, nehogy már egy otthonülő, unalmas banya legyél! Ha már pedig már kimozdultál, akkor a színház gyönyörű korlátját előbb fotózni és posztolni kell, utána megnézni. A mosolygó babaarcod pedig mindent ki kell, hogy takarjon, hiszen azé a főszerep. A reggeli félórás smink nem elég! Már alkalmazások egész sorával filterezheted agyon a fotódat (amit 20 másik közül választottál ki, hiszen biztosra kell menni).

És persze lehet anyázni, hogy oké, letiltás is van a világon, de a probléma sajnos nem ez. A baj az, hogy gyakorlatilag a fiatal nők döntő többsége függő (tisztelet a kivételnek). Mert minden egyes lájk instant endorfinbomba, jön az elismerés, "ő is szeret", "neki is tetszem", "hú, de népszerű vagyok". Ráadásul el tudom képzelni, hogy ezek az emberek két percenként pillantanak a mobiljukra, hogy hány kedvelés és komment érkezett a feltöltés óta. Én is voltam így régebben pár fotó erejéig. Elég szomorú.

Az pedig megint egy más téma, hogy mindenki tudja: ez nem a valóság. Az a feszes has hazaérkezéskor ugyanúgy kibuggyan a farmer alól. Ha pedig lemosod a sminket, szép lassan előtűnnek a mitesszerek, amitől te nyilván csak nagyon ronda lehetsz. A zoknid egy kimaradt mosás után épp úgy lehet másnapos, akárcsak te, csak annyi vér már nincs a pucádban, hogy kiposztold.

Nem is kell. Csak nem kell eljátszani a tökéleteset sem.

Ahhoz, hogy ebből kilépj, persze önbizalom kell. Hogy magadnak is tetsszél. Hogy belásd: sohasem leszel az a porcelánbaba, akit esténként kiposztolsz, mert tetszik vagy sem, az az arc nem létezik. Fotómanipuláció. Az az ismerősöd, aki tegnap belájkolta, napközben ugyanúgy a hibákkal (?) teli arcodat fogja látni.

Persze a valósággal szembesülni szar. Senkinek nincs kedve észrevenni, hogy egy újabb ránc került fel az arc nevű palettára. De attól még ott van, és nem fog onnan már soha elmenni. Igen, évről évre rondábbak leszünk, és lehet rámondani, hogy egy ránc = egy élettapasztalat, csak ez senkit nem dob fel. Ember legyen a talpán, aki ezt képes a legnagyobb lelki nyugalommal elfogadni!

Ráadásul a világ ennél színesebb - szerencsére. Menj el világot látni, de a fotókat tartsd meg magadnak és a későbbi unokáidnak! Olvasd is el azt a könyvet, amivel pózolsz! Lehet, hogy többet ad, mint 50 lájk és 10 komment.

Gondolj bele: mennyire tartanál egy olyan embert, aki mások véleményétől függ? Mert gyakorlatilag erről van szó. Egy lájk = egy buksisimi. Nincs rá szükséged. Elég jó vagy te anélkül is.

Nyitókép: Shutterstock