Manapság egyre több ember tart kutyát hobbiból, családtagként - ami egyfelől jó dolog, másfelől igen veszélyes. Ugyanis egy kutya nem csak attól lesz boldog, ha megsimogatod, enni adsz neki, és elviszed sétálni. Ennél sokkal mélyebb dolgokra van szükség ahhoz, hogy valóban jó élete lehessen melletted.

Váry Gergely kutyakiképző mesélt nekem erről:

Az evolúciós háttér minimális ismerete jól szemlélteti az ember-kutya kapcsolat alapjait, aminek ma is így kell(ene) működnie. Eszerint mindig az ember a főnök, akihez a kutya alkalmazkodni, idomulni szeretne - és kénytelen is. Mert emiatt úgy érzik, hogy van vezetőjük. Ez adja meg nekik a biztonságot és a nyugalmat, hogy amíg az az EGY velük van, semmitől sem kell félniük. De ha te nem vagy határozott falkavezér, akkor elveszíted a vezetői státuszodat, ami miatt a kutyád "istenként" tekint rád. Így pedig nem fogja tudni, hogy hová tartozik, elveszettnek fogja érezni magát. Hiszen az eb fejében még mindig az az ösztönszerű gondolat él, hogy a gazdája (falka) nélkül számára megszűnik az étel, a törődés, az otthon, egyszóval maga az élet.

Ebben a viszonyban olyan elő sem fordulhat, hogy a kutya például a gazdájára morduljon, mikor az le szeretné tessékelni a kanapéról. Hiszen kötelessége engedelmeskedni a vezetőjének. Ám ha az elvárás nem teljesül, akkor azért büntetés jár. Pont úgy, ahogyan régen is járt a falkaéletmód idején. Ami nem azt jelenti, hogy agresszívan bánsz vele, de érvényesíteni kell az akaratodat akkor is, ha ennek érdekében olykor retorziókat kell alkalmazni: rászólás, morgás, hangos taps, pórázrántás stb.

De a kutyát sosem szabad verni!

Nem mindegy, hogy milyen fajtát választasz

Alapszabály az is, hogy ne esztétikai szempontok alapján válassz kutyát, hanem a természetüket figyelembe véve. Itt van például a tacskó. Egy kifejezetten kistestű kutya, ami akár egy garzonban is kényelmesen elférhet, ezért talán azt gondolnád, hogy kanapékedvencnek tökéletesen megfelel majd. Pedig nem. A tacskó ugyanis azért lett ilyen alacsony, ámde hosszúkás és emellett kemény természetű, hogy kotorékebként önállóan kihajtsa az ürgét vagy a nyulat azokból az üregekből, ahova más kutyák vagy az ember nem fér be. Tehát ennek a fajtának az evolúciója nem összeegyeztethető az előszobában ücsörgéssel, mert számára az jelenti a boldogságot, ha az ösztöni és fizikai kielégülést megkapja. Ha erre nincs lehetősége, akkor a tacskód nagy eséllyel lesz ugatós, izgága és szófogadatlan.

Magyarul mielőtt kutyát választasz, nézz utána az adott fajtának alaposan: mozgás- és területigény, táplálás stb. Valamint vedd számításba az életritmusodat, hogy mennyi időt tudsz az állattal tölteni és milyen környezetben!

Hogy szeressük őket mi, emberek?

A tudatos szeretet nem csak abban merül ki, hogy simogatod, szeretgeted a kutyát. Sokkal inkább arra kell törekedni, hogy mindig biztosítva legyen számára a rendszeres mozgás, a friss levegő és a folyamatos tanítás, a motiválás.Biztosítani kell továbbá a fajtájából eredő ösztöni igényeit, mint például a tacskónál a földtúrás és a vadászat iránti vágy. Összességében tehát testi-szellemi lefárasztásra van szükség. Ez némely kutyánál több idő és energia (pl. border collie, belga malinois, boxer), némelynél kevesebb (bulldog, csivava).

Nagyon figyelj oda a kutya etetésére is! A rossz táplálás ugyanis sok olyan betegség kialakulásának lehet melegágya, melyeket a helyes étrenddel akár meg is előzhetnél. Fontos tudni, hogy - a tévhitekkel ellentétben - a kutya: húson, csonton, zsíron és belsőségeken kívül szinte semmilyen más táplálékot nem igényel. Ezeket is nyersen, maximum forrázva érdemes adni, semmiképpen sem főzve. Ezekben ugyanis megtalálható minden tápanyag (vitaminok, zsírok, szénhidrát, fehérje, kollagén stb.), ami kell. Nem véletlen, hogy a vadásznépek kutyáit, a katonai- vagy rendőrkutyákat is hasonló módon etetik.

Nyitókép: Shutterstock