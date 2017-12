Lassan harminckét éves leszek, de még nincs gyerekem. Nem azért, mert nem szeretnék, vagy nem lenne még itt az ideje, csak egyszerűen így alakult.

Az utóbbi években persze rohamosan megszaporodtak a családi, baráti körben a gyerekszületések. Kis és nagy családok, más és más problémákkal, egzisztenciával. Van, aki sokadik éve van már otthon a harmadik gyerkőccel, és nem is akar visszamenni dolgozni, és van, ahol már egész pici korában bölcsibe került a gyerek.

Én úgy tervezem, hogy szülés után amint lehet, visszamennék dolgozni. Mert szükségem van felnőtt társaságra, szükségem van arra, hogy szellemileg is meg legyek mozgatva, és nem szeretnék hosszabb időre kiesni a napi pörgésből. Persze rengeteg oka lehet, hogy valaki miért gondolkozik így, ahogy annak is, miért szeretne valaki hosszú éveken keresztül csupán anyai szerepben maradni.

Felnőtt egy generáció - a miénk -, akik a szocializmusban születtek, amikor bizony mindenkinek dolgoznia kellett. Édesanyám is sokat dolgozott, mellette felnevelt három gyereket, és egyedül vezette a háztartást. Úgy gondolom, emberfeletti teljesítmény volt ez azokban az időkben, amikor autója még csak elvétve volt pár tehetősebb családnak.

Én felnézek rá ezért, és úgy gondolom, a mai világban, amikor már a férfiaktól is teljesen hétköznapi elvárás, hogy besegítsenek a háztatásban, kivegyék részüket a gyereknevelésből, egy nőnek sem kell választania a munka és a család között. Mostanában mégis azokat az anyákat látom többségében, akik inkább az otthonmaradást választják. Akik szerint a porszívózás "női munka". Akik szerint egy nő dolga csak az, hogy anya legyen, és megteremtse a család számára a nyugalmat, a békét, az otthont. Amivel még nem lenne gond, csak sajnos hajlamosak skarlát betűt ragasztani arra, aki nem így gondolkodik.

Szidni azt, aki a gyerekek mellett a vállalkozását irányítja, tárgyalásokra jár, vagy éppen a bölcsődére bízza az első szocializációs időszakot. Rengetegszer megkaptam már én is, hogy "Majd, ha gyereked lesz, nem akarsz visszamenni dolgozni." Miért ne akarnék? Számomra cseppet sem vonzó az '50-es évek Amerikájának "Pleasantville" világa. Én ebben a szituációban a másik oldalt képviselem, de nem ítélem el azt, aki másképp látja a világot.

Bármelyik opciót is választja egy szülő, vannak előnyei és hátrányai is, de ezt mindenkinek magának kell eldöntenie, a belső motivációi, céljai és persze anyagi helyzete alapján. A lényeg, hogy hagyjunk lehetőséget eldönteni, ki, mit szeretne, ítéletektől és megbélyegzéstől mentesen. Mert egyik választás sem rosszabb a másiknál, és persze a gyerek is akkor lesz boldog, ha a szülő is az.

Bolbás Ildikó

Nyitókép: Shutterstock