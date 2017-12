Nyakunkon a téli szünet, az első félév végéhez közeledünk, már bőven a hátunk mögött hagytuk a tanévkezdési pánikot. Egy picit fellélegezhetünk, lazábban, rutinosabban kezeljük a hétköznapokat.

Így marad időnk megfigyelni a környezetünket, és lám-lám, teljesen új dimenziók nyílnak meg előttünk az iskola folyosóján. Talán eddig nem is vettük észre, hogy mennyire szórakoztató a sulis reggeli forgatag. Íme, 5 anyukatípus, akikkel egészen biztos, hogy te is találkoztál már az iskolában:

1. Az aggódó

A tanterem ajtajáig kíséri gyermekét, akinek cipője minden reggel makulátlanul tiszta. Felvértezi őt papír zsebkendővel, kézfertőtlenítővel, haját még tizenhatszor megigazítja. Csekkolja, hogy tűhegyesek-e a ceruzák a tolltartóban, gondosan tanulmányozza a faliújságot, és pontos időt jelöl meg a délutáni érkezésére. "Jöttömre 15:05-kor számíts, kicsim, kelet felől!"

2. A lázadó

Jó, ha becsengetésre odaérnek a suliba. Kabátja még télen is nyitva, de nem fázik, mert rohan, aggodalmat tettet, de valójában felhőtlenül vidám. Léptei gyorsak, zsebpénzt ad a gyereknek uzsira, mert már megint nem volt idő csomagolni. A csengő hangjára felkapja gyermekét, megpuszilja, megpörgeti, és kifelé menet a kapuból kiált vissza: "Imádlak, gyerek, te vagy a legjobb!" - két kezéből szívecskét formálva.

3. A bölcsész

Tudományosan jegyzetel a faliújságról, miközben telefonjába rögzíti az olvasottakat, és emlékeztetőket kreál. Szemüvege mögül szúrósan figyeli gyermekét, ahogyan a váltócipő fűzőjével bajlódik, és rövid elméleti oktatást tart neki, hogyan lehetne még hatékonyabb. Búcsúzáskor a gyermek vállára teszi a kezét, majd leszed egy láthatatlan szöszt a pulóveréről, köhint kettőt, majd kellemes és hasznos időtöltést kívánva távozik.

4. A ráérős

Legalább két kistestvér van vele minden reggel, akik még nem tankötelesek, ezért gyakorlatilag az iskolában élnek. Szinte mindig elsőnek érkeznek, ő mindenkit ismer, még a takarítónőt is név szerint. Csacsog a szülőkkel, tanárokkal, gyerekekkel, beáll a tanterem ajtajába, hogy a többi érkező gyerek csak oldalazva fér be tőle, miközben a kistesók lebontják az iskolát. Nem is megy haza csengetés után, megvárja az első szünetet, hadd fáradjanak le addig a lurkók az udvaron.

5. A fontos

Általában szülői munkaközösségi tag. Időben indulnak reggelente, hogy legyen idő az igazgatóval és az osztályfőnökkel egyeztetni minden fontos dátumot és momentumot. A faliújságot gondosan átrendezi, felszed a földről néhány rajzszöget, rendet rak a talált tárgyak között, megigazítja a tanáriban az összes párnát a székeken. Név szerint köszön el mindenkitől, majd eszébe jut a gyereke, visszalohol a tanteremhez, puszit nyom a gyermek homlokára, és búcsúzóul a lelkére köti, hogy tartsa tisztán a környezetét, és buzdítsa erre a társait is.

Szabó Mariann

Nyitókép: Shutterstock