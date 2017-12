December az advent, a béke és a szeretet ünnepére való készülődés áhítatos időszaka. Tengermély gondolatok szövetsége a világ nagyszerűsége mentén, ahol a szeretetnyelv az ajándékozás, ahol megnyugszik a békétlen lélek. Már ha katolikus pap vagy, netán apáca...

Mert valójában a december egy szopóroller, amit szopóálarcban tolunk át egy aknamezőn.

Valahol ott kezdődik minden, hogy "Hamarosan Szilveszter lesz!" - ez a gondolat egyszerre tölt el minket izgalommal és félelemmel. Kötelezően nagy buli lesz, ahol jól kell kinézni, hogy aztán pörköltszaftos, két fajta vörösborral leöntött alkalmi ruhánkban, fél- vagy teljesen részegen, éjfélkor örökre szóló fogadalmakat tehessünk.

Bizonyos kutatások szerint egyébként az újévi fogadalmak sok szempontból sikeresek: ilyenkor a negyven napos diéta megvan négy-öt óra alatt, a "többé nem gyújtok rá" kitart másodikáig, a "soha többé nem iszom" meg egészen pótszilveszterig.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Új hagyományok: betlehemezés helyett plazma TV cipelő verseny

No, de ne rohanjunk így előre!

Még csak advent van, kicsit már a versenysúly felett, de még éppen belepasszírozhatóan az egy számmal kisebb ingbe. A bőrcipő - ami majd agyongyötri tánc közben a lábunk - akciós, és megy hozzá a sosem látott árustól vett öv is. Kész van a kurvajólnézekki kollekció.

Csak az a baj, hogy mindez ünnepek előtt van, ezután jön a bejglik, töltött káposzták, sütemények, halászlevek végtelen permutációja, ami még az álmos könyvek szerint sincs jó hatással az alakra. (Kivéve, ha rólam van szó, mert én minden év decemberében megfogadom, hogy januárra úgy fogok kinézni, mint a megvilágosodott Buddha, és hát ez úgy is van...)

Szóval, jön a karácsony, ilyenkor az ember megküzd a bevásárlóközpontban több ezer ellenséges felebarátjával, akik tutira levadásszák előle a jó ajándékokat, szexuális ajánlatokat tesz a hitelkártyájának, és kifejlődik az ajándékcipelő izomzat. Naná, hogy úgy érzi a víg polgár, hogy ő most aztán megérdemli a finom falatokat! Eleinte persze ott ül a jobb vállán a kis angyal, hogy vigyázzon, ne legyen túlevő, túlivó. De a harmadik gombóc töltött káposzta táján szertefoszlik a remény, hogy az új nadrág és az új ing rajta lesz Szilveszterkor. Olyan is van, hogy még az övet is kinövi.

A karácsony nem más, mint harc a kilókkal, nincs ott semmilyen áhítat meg magasztosság. Kőkemény háború dúl a hasnyálmirigy és a zsír ellen, aki ráadásul alkoholpáncélba bújt. Az ember ilyenkor néhány csatát megnyerhet, de a végső ütközetet majdnem biztos, hogy elveszíti.

Talán ennek is köszönhető, hogy a szilveszteri fotókon igencsak ritka a jól öltözött fickó...

Nyitókép: Shutterstock