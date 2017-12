Először is, ki kell mondani a szomorú igazságot - melyet unokaöcsém közölt kaján vigyorral a képén -, bizony, sok más harmincas kortársammal együtt középkorúnak számítok, legalábbis a fiatalabbak szemében. (Az én szememben meg a szüleim korosztálya a középkorú.)

A mai középkorúság kicsit más, mint régen volt: szingliként már nem számítunk agglegénynek meg vénlánynak, sokan pár éve léptek csak ki a felnőttek világába az egyetem után, és a családalapítás is távoli terv. A munkarendünk is más, mint harminc évvel ezelőtt volt: mi nem nyolctólnégyigezünk, hanem reggeltől estig melózunk vállalkozóként vagy alkalmazottként. Önmegvalósítunk, utat keresünk. De főleg dolgozunk.

A korosztályom, akiknek ezernyi lehetősége van szinte bármire, valahogy mégsem él igazán. Nagyon sokan panaszkodnak, hogy nincs életük. Nincs baráti körük, hobbijuk, szórakozásuk. Fáradtan hazaesnek, megisznak egy pohár bort, megnéznek egy filmet, és ennyi.

Sokszor hallom tőlük, hogy úgy élnek, mint egy nagymama - holott ez a hasonlat a mai világban már nem állja meg a helyét. A szüleim a hippi korszak közepén voltak fiatalok, és ugyanolyan őrültek maradtak. A lázadók. A nagymamák már bizony nem otthonkában járnak, hanem divatos ruhákban: tűsarkúban meg szegecses csizmában. Az egyik nyugdíjas ismerősöm konkrétan a trópusokra költözött, és vett egy búvárhajót, a másik meg közel a nyolcvanhoz aktív pilóta és a legnagyobb partiarc.

A saját anyám rockfesztiválokra jár sátorral, edzőterembe, meg iskolába is, pedig hatvannégy éves. Azt mondja, azért, mert negyven éve erre várt, és megcsapta a szabadság szele. Ő igenis úgy fog élni, ahogy kedve tartja. És élni fog, minden egyes nap.

Rengeteget tanulhatsz ettől a korosztálytól! Élj te is úgy, mint egy nyugdíjas! Ne várj negyven évet! Ne legyen kifogás, hogy se időd, se pénzed, se baráti köröd, és még hullafáradt is vagy!

A felgyorsult világunkban a programok is gyorsak, egy-egy órácskát szinte le lehet csípni egy hétköznapból is, és manapság a nyaralásokra sem kell két hét, csak egy hétvégéhez hozzá csapott plusz nap.

Milliomosnak sem kell lenned, ha aktív életet szeretnél élni. Nagyon sok próbaedzés ingyenes, de kuponnal vagy bérlettel is rengeteget spórolhatsz, pláne, ha van olyan munkahelyi juttatásod, amit fel sem szoktál használni. Jön az új év, simán válthatsz egy olyanra, amely sportolást, szabadidős tevékenységet tesz lehetővé a kerettel.

Az önkéntes munka is csodákat tesz a magányos lélekkel, olvashatsz mesét gyerekeknek, vagy sétáltathatsz menhelyi kutyákat, ha éppen arrafelé húz a szíved.

Szinte mindenből ki lehet fogni olcsót: színházjegy főpróbára, akciós mozinap, olcsó repülőjegy, early bird fesztiválbérletek. A Fészbuk a legjobb arra, hogy megtaláld a közelben lévő olcsó vagy ingyenes programokat vagy az ezekhez társat kereső embereket. A gyertyagyújtás a kihalt dinoszauruszokért csak egy vicces lehetőség a sok közül, de menj el bármire, ami megmosolyogtat, vagy érdekel! Ne szégyelld egyedül megtenni az első lépéseket!

Ahhoz, hogy legyen egy baráti köröd, bizony emberek közé kell menned. Igen, lehet, hogy 10 nem szimpi társaságba futsz bele, mielőtt 11.-re összeakadsz pár jó arccal. De akkor is ez a járható út, hiszen a gimis-főiskolás barátságok többsége az eltérő életutak miatt megfakul.És egyszer csak azon kapod magad, hogy a huszonhatodik estét töltöd a kanapén a macskád társaságában, tök magányosan, mert az egy szem barátnőd elköltözött az ország túlfelébe.

Legjobbak a tanfolyamok, a csoportos edzések, minden rendszeres program, ahol már van egy összeszokott társaság. A mosolyból és a hellósziából egy pár alkalom után beszélgetés lesz még akkor is, ha tök szégyenlős vagy új közegben. Ha nem vagy elég bátor elhívni az egész csapatot egy forrócsokizásra, kezdd csak egy emberrel, és egy-két megejtett traccsparti után elhívhattok még valakit, aztán még valakit - és így tovább.

Légy bátor, ha szimpatikus valaki! Nem csak a szerelem futhat be bármelyik sarkon, hanem barátságok is! Van olyan barátnőm, akit egy repülőtéri váróteremben ismertem meg. Olyan, aki egy munkamegbeszélés után talált szimpatikusnak, és elhívott borozni, de chatelésből is született már igaz barátság.

