Nyílt levél az Instagram pillekönnyű nőcskéihez egy földi halandótól, annak reményében, hogy nem teljesen szikes talajra hullik a mondanivalóm. Ha mégis, legfeljebb bánatomban veszek egy Ugg csizmát. Vagy kettőt.

Kedves IR! Ez a rövidítés inzulinrezisztenciát is jelent (a kettőből csak kettő szót nem ismersz, gondolom...), de most a te titulusodat jelöli: Insta ribi. Szóval kedves IR, hadd kérdezzek tőled néhány dolgot!

Először is: hol élsz te? Nem úgy, azt tudom, hogy egy neve elhallgatását kérő nős/ezüst róka jótevőd finanszírozta kéróban, hanem, hogy melyik bolygón? Mert, hogy nem a Földön, az nyilvánvaló. Valamilyen matt dusty pink színű cukor- és felelősségmentes macaronvilágban, ugye? Remekül fotózható, de köze nincs a valósághoz. Ebben a világban a kert A Million Roses dobozokkal van körbekerítve, és az öleb esőkabátja többe került, mint a nyugdíjas szüleim év végi Bözsi jutalma. Ne érts félre, tudom, hogy te is hozzájárulsz a GDP-hez! Csak akkora az ökológiai lábnyomod, amire tuti nem találnál megfelelő Louboutin cipőt.

Továbbá, ha nem a kitömött szponzorod ad zsebpénzt, hanem édesapád, az úgy nem kellemetlen kicsit? Vagy szerinted is arról ábrándozott huszon éve, hogy ilyen semmirekellő bulibárónő válik az ő kis hercegnőjéből?

Azt tudod, hogy mit jelent az az SZJA? Szexért Jattot Ad? Végül is... Értem én, hogy modell vagy, de ezt te el is hiszed? Majd' elfelejtettem, ez egy alternatív valóság. Vissza is szívom a kérdést. Már fogalmazod a választ, miszerint csak irigy vagyok az életviteledre, frusztrált vagyok, meg csúnya, kövér és csóró? Csak vigyázz a nyelvtanra, mert ezek mellett grammar nazi is vagyok.

Végül: nem szégyelled magad mocskosul? Ja nem, oké. Én helyetted is. És ha nincs igazam, és az Insta profilod csak a látszat, akkor miért nem zavar, hogy a magamfajták mit gondolnak rólad? Mert csak, és kész? Végül is, ez is egy válasz.

De azt tudtad, hogy a követői bázisod - akik kell, hogy érdekeljenek - kiaknázatlan lehetőségeket rejt? És arra gondoltál már, hogy a pszeudo-hatalmadat esetleg valami jóra is használhatnád? Akár olyan nemes célokra is, hogy magad is meglepődnél rajta. Kár, hogy eddig nem látsz el a rózsacsokortól. Igazából ezért írtam meg ezt a levelet neked. Ha már akkora infuencer vagy, akkor tegyél valamit a kevésbé kiváltságosakért, az istenit! Hívd fel a figyelmet egy fontos ügyre. Segíts egy alapítványnak médiafigyelmet szerezni. Szervezz adománygyűtést. Akármi. Mert képzeld, szükség lenne rád! És nem csak ilyenkor, decemberben.

Laczó Adrienn

Nyitókép: Shutterstock