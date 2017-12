Feldolgozatlan sérelmek, el nem varrott szálak hálózzák be keresztül-kasul az emberi életeket. Olyanok, mint az épülő autósztrádák. Ahogy öregszünk, egyre több lesz belőlük.

Mert a legnehezebb dolog beismerni a hibáidat, egy békülő gesztust tenni valaki felé. A legtöbben rettegnek attól, hogy ezeket megtegyék. Nem is csoda, hiszen a saját félelmeiddel szembenézni a legnagyobb kihívás. Még akkor is, ha tudod: azzal, hogy megbocsátasz, nemcsak a másikkal, hanem magaddal is jót teszel.

Mégis sokan vannak, akik bosszút forralnak, vagy hosszú éveken át fortyognak magukban egy ellenük elkövetett vélt vagy valós bűn miatt. Csupán ez élteti őket. Pedig valójában a bosszú nem éltet, hanem alattomosan pusztít. Kutatásokkal igazolták ugyanis, hogy a düh az egészséges felnőtteknél 19, koszorúér-betegségben szenvedőknél 24 százalékkal fokozza a szívroham kockázatát. A nők és férfiak tekintetében külön is vizsgálódtak, és arra az eredményre jutottak a kutatók, hogy az egészséges férfiaknak jobban ártott a düh és a gyűlölködés, mint nőnemű embertársaiknak.

Ezért kérdem én, miért jó a bosszú? Attól majd helyreáll a világ rendje, minden a régi lesz, ha bosszút állsz, vagy tovább táplálod a dühödet? Te is tudod, hogy nem. És ha már eljutottál arra a pontra, hogy ezt elfogadd, akkor sem biztos, hogy valóban jól értelmezed a megbocsátást.

Mert azt mondod: "Rendben. Megbocsátok, de nem felejtek." Azonban nem kell ahhoz pszichológusnak lenni, hogy magadtól is rájöjj, ez nem megbocsátás. Esetleg feltételhez kötöd: "Én megbocsátanék, de ő nem akar bocsánatot kérni." Pedig hidd el, a saját lelki békéd érdekében nem biztos, hogy ezt meg kell várnod! Bár segíthet a sérelmed feldolgozásában, ugyanakkor a megbocsátás lehet aszimmetrikus is. Magaddal teszel jót, ha megpróbálod bocsánatkérés nélkül is elengedni a haragod.

És az sem ritka, hogy azt hallod valaki szájából: "Egy darabig haragudtam, de most már nem érzek semmit." Ezzel azonban nagy valószínűséggel nemcsak a másiknak, de magának sem mond igazat. És ezzel még csak tisztában sincs. Ha azt mondod, közönyös vagy, jelentheti azt is, hogy csupán nem éled meg az érzéseidet, mert azok túlságosan fájnának. Pedig nem az elfojtás, hanem a valódi megbocsátás a megoldás.

Na, nem kell megijedned! Attól még, hogy megbocsátasz, nem kötelező barátoknak lennetek az exeddel, aki megcsalt. De a lelki békéd és az egészséged megbocsátásért kiált. Adj hát esélyt magadnak, és hagyd a keresztbe-kasul húzódó sérelmes kitérőket, "váltsd meg inkább az autópálya bérleted", hogy a legjobb úton vezethesd az életed!

