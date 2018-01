Attól még, ha előre bejelented, hogy amikor meglátogatsz, ki fogsz rabolni, még nem leszel tisztességes velem szemben.

Na, én azzal is így vagyok, amikor azt írják nekem, hogy ismerkedni szeretnének, de mivel ők őszinték, elárulják: "egy nem komoly, nem hosszú távú" kapcsolatra gondolnak. Pedig ettől aztán még korántsem lesznek tisztességesek a szándékaik!

Persze tudom, hogy attól, hogy találkozol valakivel, nem kell, hogy rögtön megjelenjen lelki szemeid előtt, ahogy kézen fogva álltok az oltár előtt. De egy bizonyos életkor után azért elvárható, hogy minden ember úgy kezdjen egy kapcsolatba, hogy abból még egy jó kis esküvő, esetleg egy holtomiglan-holtodiglan is kisülhessen.

Nem is beszélve arról, hogy azért mi, nők, elég romantikusak tudunk lenni. Hiszen kinek ne lenne ismerős a szituáció - főleg fiatalabb korban -, amikor is már az ismerkedés korai fázisában lelkesen próbálgattad, hogyan hangzana azután a neved, hogy felvetted az övét...

Mert ha nem teljes meggyőződéssel és lelkesedéssel vágsz bele egy kapcsolatba, az nemcsak a másikkal, de magaddal szemben sem fair. Hiszen ezzel azt igazolod, hogy te csak egy felszínen lebegő, mélységekbe alábukni képtelen ember vagy. Még akkor is, ha hozzáteszed a másikban reményt keltő, manipulatív mondatot: "Persze semmi sem kizárt."

A csak "jól akarod érezni magad" elhatározásod egyébként is értelmezhetetlen egy ismerkedési szituációban, hiszen mit is jelent ez pontosan? A felelősségvállalás és az érzések előli menekülés megnyilvánulását, talán pont egy korábbi, még fel nem dolgozott szerelem miatt.

Mi lenne, ha előbb magaddal néznél szembe, tisztáznád az érzéseidet, és elvarrnád az elvarratlan szálakat? Mert így csupán egy szárnyaszegett madár eszeveszett vergődése az, amit produkálsz, hiába trillázod, hogy csak érezzük jól magunkat.

Sajnos még így is sokan képesek az ilyen jellegű közeledéseket is értékelni. "Legalább nem szédít" - mondják. Ez számomra azt jelenti, hogy az ilyen nőknek vagy nincs rendben az önbecsülésük, vagy ők is hasonló cipőben járnak, mint az említett úriemberek. És bár nekem inkább sértés ez a fajta ismerkedési mód, ők ezt mégis lehengerlőnek találják. Főleg, ha egy fiatalabb férfi keresi így egy idősebb nő kegyeit. Talán önbizalom erősítést jelent számukra, hiszen úgy érezhetik, még mindig vonzóak.

Én mégis inkább úgy gondolom, hogy ez egy másik ember eszközként történő felhasználása. Olyan ez, mintha drogként fogyasztanád őt, csak az élvezetért. De ezektől az álérzésektől válik valami jóvá? Nem hinném. Ily módon a problémád, ami miatt szeretnéd most magad "csak jól érezni", nem oldódik meg. Ezért azt mondom: ebben az élethelyzetedben sokkal hatásosabb terápia, ha barátokat keresel, nem pedig kalandokat.

Nyitókép: Shutterstock