Harmadiknak hívott a férje mellé

Több év Tinder használat után már végtelen nyugalommal nyitom meg az alkalmazást, amikor menetrendszerűen megjelennek a kis lángocskák a telefon értesítései között. Egyszerűen semmin sem lepődöm már meg.

Ilyenkor érkezhet egy nagy adag felháborodott düh, mert feltettem egy egyszerű kérdést, vagy épp teljes értetlenség egy összetett mondat nyomán, intim testrészek harmadik "mondatként". Ami viszont az új év első napján történt, az még engem is meglepett.

"Sportos, nagy intim méretű, nagyon intelligens, felkészült partnert szeretnénk, nem csak egy alkalomra. Olyasvalakit, aki komolyan gondolja, és el is jön beszélgetni, elsőként telefonon a férjemmel."

Nem nehéz kitalálni, a hölgy a férje mellé, harmadiknak keres partnert, a nemi életük feldobására, kiegészítésére - ki tudja, pontosan milyen céllal. Gondoltam, pár sor beszélgetés belefér, ha másért nem, hát azért, hogy egy picit jobban belelássak a jelenség lényegébe. Ugyanis távolról sem egyedi esetről van szó, egyre több pár keres "harmadik" szereplőt az ágyába.

Mint megtudtam, a hirdetés egyik legfontosabb része a "komoly" szándék, ez azt jelenti, hogy nem csupán egy alkalomról lenne szó, sokkal inkább rendszeres együttlétekről. Felfoghatjuk a harmadik fél szerepét úgy is, mintha a háztartás egyik új eszköze lenne, ami gyakorlatilag időről időre a mikró vagy a szófa mellé kerülhet a közös otthonban. Persze roppant fontos a kölcsönös szimpátia, és az, hogy az illető jól tudja kezelni a helyzetet. Nyilván ezért ragaszkodnak először is a telefonos interjúhoz, majd, ha az rendben ment, egy első találkozó következik. Ha azon a rostán is átestél, akkor válhatsz harmadik szereplővé a pár életében.

Remekül hangzik... Ami igazán érdekelne, az az, hogy maga a pár egymás között hogyan kezeli az egészet. Hogyan beszélnek róla? Egyáltalán, hogy merült fel először? Ki vetette fel, a férj vagy a feleség? Miért nem elégedettek egymással? Vagy abszolút elégedettek, egyszerűen kíváncsiak valami újra, többre? Számomra ez érthetetlen.

Persze, tudom: egy nő túlzott birtoklása az elvesztésétől való félelemből és önbizalomhiányból fakad. Legalábbis általában erre hivatkoznak a hasonló vad fantáziákkal bíró emberek akkor, amikor mások értetlenkednek. Persze lehet, hogy az alapgondolat igaz, de szerintem egy házasság értéke éppen a kizárólagosságból fakad - lelki, testi értelemben egyaránt. A férfi számára csak az az egyetlen egy nő létezik, a nő számára pedig nincs más férfi.

Természetesen nem azért, mert az ösztöneik, a vágyaik megszűnnek létezni az igen kimondásakor. Hanem azért, mert szeretik, és minden téren elfogadják egymást, és egyszerűen nincs szükségük senki másra. Tudom, kissé naiv a gondolat, de ha már felmerül, hogy bárki más képbe kerülhet, akkor mi értelme van az egésznek?

Nyitókép: Shutterstock