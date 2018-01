Vannak, akik harsányan hirdetik a nők jogát az egyéjszakás kalandokhoz. Szerintük a Szex és New York című filmsorozat által sugallt, korlátokat nem ismerő szabadosság a helyes út a nőiség modernkori megélésére. Mások ezzel szemben a jól ismert "3 randis szabályt" tartják a követendő, arany középútnak.

Régimódi az, aki többször is szeretne találkozni egy férfival, mielőtt szexre kerül a sor? Szerintem nem - és ezzel egyértelművé is vált, hogy én bizony a (minimum) "3 randit szex előtt" irányzatra szavazok. Le is írom, miért:

1. Mert egyetlen, számodra fontos tulajdonodat sem nyújtod át csak úgy elsőre egy ismeretlennek

Képzeld csak el, életedben először találkozol valakivel, nem ismered, csak azt tudod, hogy őrülten szimpi és vonzó. Csevegtek egy kicsit, majd elkéri az autódat. Odaadnád? És a lakáskulcsodat? Ugye, hogy nem? Ezt nézve elég abszurd, hogy a tárgyaidat félted, a testedet azonban gondolkozás nélkül a rendelkezésére bocsátanád. Tudom, szeretkezés alkalmával mindkét fél egyenlő. Nem hiába találták ki azonban azt a szép és találó kifejezést, miszerint a nő "odaadja magát" a férfinak szexuális aktus során.

A testünk többet ér a vagyontárgyainknál, így többre is kéne becsülnünk!

2. Mert a férfiak többsége még mindig könnyűvérűnek tart, ha azonnal szexelsz vele

Sok nő felháborodik ezen, és igazságtalanságot kiált. Pedig voltaképp természetes, hogy az emberek következtetéseket vonnak le a másik tetteiből. Te is így vagy ezzel!

Ha találkozol egy fiúval, aki bunkón beszél veled az első randin, azt fogod gondolni, hogy biztos mindig tapló.

Ha részegen jön a találkára, részegesnek hiszed.

Ezért aztán, hiába vagy te alapvetően melegszívű és hűséges típus, a férfinak, akivel rögtön ágyba bújsz, nem ez lesz az első benyomása rólad. Csak azt látja, hogy rögtön lerántottad a bugyidat, ebből kiindulva azt feltételezi, hogy mindig így teszel.

Hibáztathatod, amiért nem fedezte fel benned a mély érzésű lányt, aki valójában vagy? De voltaképpen mit is mutattál neki magadból...?

3. Mert az önuralom vonzó tulajdonság

A szexualitás terén végbemenő fejlődés csodálatos dolog. Nem kell lelkiismeret-furdalást éreznünk, amiért nekünk, nőknek is vannak testi vágyaink. Az azonban, ha nem engedünk az ösztöneinknek rögtön az első alkalommal, közel sem jelenti azt, hogy frigidek, álszentek vagy taktikázó ravaszdik vagyunk. Párválasztáskor az ember ösztönösen felméri, milyen életrevaló, pozitív tulajdonságokkal bír a másik. Az önuralom értékes jellemvonás - nemtől függetlenül. Megbízhatóságot, kitartásra való képességet sejtet. Ezért, bár a férfiak többsége boldog, ha látja, hogy beindulsz tőle, többre becsül, ha legalább egy kis ideig felül tudsz kerekedni az ösztöneiden.

Hosszú távra ugyanis olyan embert szeretne párjául, aki nem cselekszik elhamarkodottan és meggondolatlanul.

Kivételek persze mindig vannak. Minden találkozás egyedi. Mégis, az esetek többségében jobban teszi egy nő, ha - legalább néhány alkalom erejéig - megfontolt marad. Csak semmi pánik, a testiség izgalma akkor sem vész el! Sőt... Fokozódik egy kis várakozástól. ;-)

Nyitókép: Shutterstock