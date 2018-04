A mai fiatal felnőtt korosztály nagy része úgy nőtt fel, hogy a Disney hősei meghatározó szerepet töltöttek be a gyermekkorukban. Ezért azon már meg sem lepődök, ha valaki a szőke herceget várja fehér lovon... Vagy éppen első alkalommal elcsodálkozik azon, hogy egy kapcsolat nem mindig végződik happy enddel.

A szándék azért jó volt. Azt aláírom, hogy a Disney alapvetően jó hangvételű mesékkel próbálta elkalauzolni a fiatalokat az érzelmek és a mesék világában. Viszont, ahogy felnőtt fejjel visszanéztem néhány ilyen mesét, vegyes érzelmek kavarogtak bennem. Nekem a legtöbből ugyanis nem az jött át, amire gyerek fejjel emlékeztem. Következzenek tehát azok a szereplők, akiket leginkább el tudtam helyezni a 21. században!

Cinderella

Ha úgy tetszik, Hamupipőke, tökéletesen festi le a mai lelki sérült fiatal lányokat. Adott egy kamasz lány, akit otthon lelki terrorban tartanak, és semmibe vesznek. Éppen ezért a lehető legrövidebb és legjövedelmezőbb módját keresi annak, hogy kiszakadjon ebből a közegből.

Tehát mit csinál? Magára aggat minden létező külsőséget, amit a felső tízezer hord, hogy majd 15 perc esélyhez jusson egy gazdag pasinál. Rommá sminkeli magát, kölcsönöz egy ruhát - amire egyébként soha az életben nem lett volna pénze -, és elmegy a város legmenőbb szórakozóhelyére, hogy ott megtalálja a pénzes apucit. Aki meg is érkezik, és hozza magával az egész királyi gárdát. Pillanatok alatt belehabarodik a lányba, aki közben azzal van elfoglalva, hogy kiélvezze a nagy fényűzést. Aztán jönnek a rózsaszín felhők, és Cinderella jó aranyásóhoz méltóan hagyja, hogy apuci pénzt és paripát nem kímélve kapálózzon utána. Végeredményben pedig eléri a célját: kiszakad a családi fészekből, és kitartott nő lesz.

Aladdin

Na, ő az a balek, akinek még kenyérre sem futja, de azért szeretne egy Victoria's Secret modellt magának. Ki is nézi a sivatag legnagyobb Palvin Barbiját, majd szépen kieszeli a tervét, hogyan fogja beetetni a kislányt.

Először kukáz magának egy menő verdát, jelen esetben egy varázsszőnyeget, amit valljunk be: nehéz lenne überelni. Aztán rájön, hogy azért ennyivel nem lehet megfogni a felső tízezer lányait. Ezért a Dzsin haverjától felvesz egy csomó hitelt, hogy fel tudja turbózni magát. Akkor aztán lesz minden. Kigyúrt test, fuxok, pénzeső, meg amit az ember nem szégyell. Aztán ennek tetőpontjaként még a Napot is lehazudja az égről, hamis alteregót gyárt magának. Hogy tényleg elhiggyék: ő egy jómódú fazon, nem csak egy feltörekvő proli, aki nagyobbat akar ugrani, mint amekkorára képes. Így ő is bekerül a nagyok közé. A lány és a faterja megszereti, mert már nemcsak szép, de nem is csóró. Így gyakorlatilag egyenes utat kap, hogy beházasodjon.

Ariel

Apuci szeme fénye, akinek - mivel kiskorában baromira el volt kényeztetve - akkora lett az egója, hogy úgy érezte, neki mindenből különleges jár. A kis hableány nem elégedett meg azzal a temérdek pasival, akit a víz alatt találhatott volna magának, neki valaki olyan kellett, aki nagyon extrém, nagyon egyedi és egész Bikini Fenéken csak neki van ilyen.

Ezért fogta magát, és ahogy azt ilyenkor szokás, külföldre, pontosabban a tengerfelszínre utazott, hogy majd ott jól betinderezzen magának egy akcentussal beszélő lovagot. A kiscsaj egyből beleszerelmesedett az első idegenbe, akinek legalább akkora kastélya volt a vízen, mint az apjának a víz alatt. A csávónak is tetszett Ariel, így minden adott volt egy jó szerelem első látásra szituhoz. Az egyetlen bökkenő az volt, hogy Arielnek nehéz volt megszokni az idegen kultúra sajátosságait. Így például azt, hogy az emberek a sellőkkel ellentétben bizony két lábon járnak. Na, de a mi kis elkényeztetett hibbant tyúkunk nem gondolkodott sokat. Simán feladta minden értékét, amit magával hozott a hazájából, hogy kapjon egy pár lábat, és végre széttehesse azokat az ifjú lovagnak. Aztán a történet végén meg beperelte a plasztikai sebészt, amiért valami áldozattal is járt a nagy átalakulás.

A szépség és a szörnyeteg

Adott egy felfuvalkodott, egoista nagyvállalkozó, aki egyébként egy nagy szőrös, kövér disznó. És nincs más értéke, csak a temérdek pénze a számláján. Miután rájön, hogy így nehéz lesz igényes pipiket fognia estére, összeszed egy lepukkant csajt az egyik közeli faluból. Az egyszerű parasztlányt hamar elkábítja minden jóval, hogy elnyerje tetszését.

Motivációja akkor nő csak meg igazán, amikor rájön, hogy ha sikerül kihasználnia a pipit, akkor újra izmos, jóképű, gazdag pasi lesz. Akkor aztán megvásárolja a lány szerelmét egy hatalmas könyvtárral meg egy nagy bálteremmel.

A mesefilm folytatása elmaradt, de valószínűleg a visszaváltozás óta a főhősünk újra nagypolgári életét éli a rózsadombi villájában, és magasról leszarja, mi van a faluban.

Azt mondják, minden viccnek igaz a fele. Lehet, hogy így van ez ebben az esetben is. De azért maradjunk annyiban, hogy ezek csak az én élénk fantáziám szüleményei, és valójában ezek a mesék tényleg egytől egyik az erkölcsös jót hivatottak képviselni.

