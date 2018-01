Fázni elviekben mindenki szokott. A nagy számok törvénye alapján legalább minimum egyszer mindenki átéli azt a hideget, amikor még a sejtek is hangosan reszketnek.

De a nem fázós és a fázós homo sapiensek között is óriási a különbség. Az utóbbiak ugyanis egyfolytában vacognak. Ahogy én is. Igazából már ötévesen is csak az ablakból szerettem nézni a hóesést, és egyáltalán nem értettem, hogy a hógolyózás mitől olyan jó játék.

De közel három évtized alatt komoly (a család szerint nevetséges) praktikákat fejlesztettem ki, hogy ne kéküljön el a testem, amíg eljutok A-ból B-be. Hiszen, ha plusz tíz fok alá esik a hőmérséklet, akkor ennek bizony nagy esélye van. Azt meg csak nagyon halkan jegyzem meg, hogy fél óránál többet még Ryan Gosling kedvéért sem töltenék el télen a szabadban. Még a hidegellenes fortélyaimat bevetve sem!

1. Lábkrémezés

Megtévesztő lehet, mert nyilván azt hiszed, hogy a kiszáradástól való félelem miatt kenegetem a lábam. Korántsem. Itt arról van szó kérlek, hogy vastagon, nagyon vastagon, iszonyú zsíros (ezért általában büdös, de legalábbis kellemetlen szagú) krémmel bekenem a lábam, vastag zoknit húzok rá, és már indulhatok is a félórás bevetésre. Természetesen afelől senkinek ne legyen kétsége, hogy a csizmám nem szuperszexi, hanem bumszli és duplán talpalt, extra melegítőbetéttel bélelt.

2. Síoverál

Remélem, azt mondanom sem kell, hogy még életemben nem voltam síelni. A fentiekben vázolt okokból vélhetően soha nem is leszek. (És bízom benne, hogy a majdani gyerekem sem lesz télimádó.) Ellenben a síoverál roppantul alkalmas az életem megmentésére. Ugyanis kiválóan alá lehet öltözni, főleg, ha két számmal nagyobbat veszel. Csak nagyon nehezen ázik át, és nem mellesleg senki nem akar majd szóba elegyedni veled, mert úgy fogsz kinézni, mint a Bádogember és a Michelin-baba szerelemgyermeke. De mivel nekem anyukám megtanította, hogy a télnek nincs szeme, így mindegy is, hogy hogy nézek ki. Szóval, a biztonság kedvéért dupla sállal, sapkával és kesztyűvel zárom az öltözetet.

3. Réteges öltözködés

Na, ne röhögtess, ez minden fázós embernek alap! Az esti fürdés - szigorúan fürdés, és nem zuhanyzás, hogy kiengedjen a testem - előtt hosszú perceken át hámozom le magamról a rétegeket. Kedves olvasó, a jólneveltséged nem engedi megkérdezni, de én elárulom, hogy a téli hónapokra az olyan trendi fehérneműk, mint a tanga bugyi, a fiók alján kuksolnak.

Jelige: Tanga bugyi stop, bundabugyi ide veled!

4. Termotasakok

Fogalmam sincs, hogy ki találta fel, de hogy aranyba kellene foglalni a nevét, az tuti! A legeslegjobb cucc a világon! Igazi testet-lelket melengető parányi csoda. Bár a mérete miatt kicsit problémás, de ha egyszerre 10-15-öt helyezel el a tested különböző pontjain, akkor egész jó az összhatás.

5. Hajszárító

A hajszárító igazi jolly joker az átfagyott végtagoknak. Például, ha kénytelen voltál valami szabadidős tevékenységen részt venni a barátaid (?) unszolására, akkor életet menthet egy kihelyezett melegítő készülék. Az, hogy nem túl higiénikus, már más kérdés. Viszont melegít. :-)

Az egészben az a legfájdalmasabb, hogy időről időre szembesülnöm kell a ténnyel, hogy míg én egy jóllakott télapóra hasonlítok a legvékonyabb téli szettemben is, addig más csajok sikkes jégtündérek mellettem. Ki érti ezt?

