Na, pont olyan kattintásvadász címeket nem szeretünk adni a cikkeknek, mint amilyen most ez lett...

Dobálózhatnék most olyan szavakkal, mint "hitelesség", "értékközvetítés", "bizalom", blablabla... De ezeket már pont azok a médiumok járatták le a legjobban, akik ellen most Szent Háborút hirdetett Zuckerberg bácsi. (Azért az elég durva, hogy már az a korosztály is használja a Facebookot, akik szemében már bőven bácsi az a srác, aki taknyos kölyökként felforgatta mindazt, amit addig az internetről gondoltunk...)

Na, de a lényegre visszatérve, egyrészt örülünk, hogy a Facebook végre tesz valamit azok ellen, akik pár (ezer) lájkért cserébe szennyel árasztják el a hírfolyamot. De azért azt is sejtjük, hogy Mr. Zuckerberg mindezt úgy fogja megoldani, hogy közben ő és a bankszámlája járjanak a legjobban...

Egy szó mint száz, ezentúl a felhasználó nagyobb hatással lesz arra, hogy mi jelenjen meg a képernyőjén. Igen, Te is részesülsz ebből a mámorító hatalomból!

Például úgy, hogy:

Felmész a kedvenc oldalaidra - ez mondjuk, éppenséggel lehet a SHE.HU is. És a "Követés" fülecskén legördülve kiválasztod a "Megjelenítés elsőként" lehetőséget.

És akkor reggeli ébredezős fészbukozás közben nemcsak a kolléganőd másfél éves porontyának prüntyögéseivel és az unokatesód szuperromcsi nyaralási képeivel indulhat majd a napod, hanem olyan cikkekkel, amik a házasság mellett vagy egyenesen a monogámia ellen szólnak, amik a Tinder-huszárokat kárhoztatják, vagy épp lerántják a leplet Ádám és Éva és Lilith szerelmi háromszögéről (most a bibliai alakokra gondolok, és nem valóságshow szereplőkre).

Vaaaaagy:

Rákattintasz a "Hírfolyam" menüpontra (bal felül), és a "Beállítások szerkesztése" lehetőséget választod ki.

Aztán az "Elsőként megjelenők beállítása" fülre kattintasz.

És kiválasztod a kedvelt oldalak listájából azokat, akiknek a posztjaitól nem kapsz agyérgörcsöt. Például a SHE.HU-t. (Nem is tudom, hogy jutott eszembe pont ez a példa...)

De ha most épp villamoson ülsz...

...és a mobilodról szeretnéd ezt két megálló közt elintézni, akkor:

Beállítások -> Hírfolyam beállítások -> Elsőként megjelenők beállítása -> SHE.HU (nem erőszak ám a disznótor!)

Köszönjük, hogy már majdnem másfél éve velünk építitek a she.hu közösségét! <3

Puszi:

Lilla

Nyitókép: Shutterstock