Sokak számára talán meglepő, de a legtöbb nőgyűlölő mondat nők szájából hangzik el. De miért van az, hogy még mi is furkálódónk egymás között? Esetleg versengünk a szeretetért, elfogadásért, sikerért? Mindenesetre, a többség számára ismerősen csengenek az alábbiak...

Karrier

Na, vajon kivel feküdt le, hogy ezt elérje?

Persze, mert egy nő - pláne, ha csinos és fiatal - csak úgy juthat előre a ranglétrán és kereshet sok pénzt, ha áruba bocsátja a bájait. Az nyilván nem opció, hogy szimplán tehetséges és kitartó...

Hogyhogy ezt a szakmát választottad?

Hogy lehetsz nő létedre informatikus, sportújságíró, taxisofőr vagy tűzoltó? Nos, nem nagyon ismerünk olyan embert, aki a fenti foglalkozások bármelyikét is a péniszével végezné. Akkor meg? Ideje lenne már elfelejteni, hogy a nők kezében csak fakanál lehet vagy varrótű!

Ez csak hiszti! - Na, mi van, megjött?

Kutatások bizonyítják, hogy a férfiak agresszív fellépését határozottságként értékeli a közvélemény. De nők esetében még a jogos érdekérvényesítést is hisztinek veszik - vagyis, ha egy csaj szólni mer valamiért, például mert túl sok munkát kapott, akkor ő valójában "hisztizik".

Párkapcsolat

Az ilyen okos nőktől félnek a férfiak, vegyél vissza kicsit!

Igen. Játszd csak a buta, szőke plázacicát, akkor biztosan lesz pasid! Mert az élet célja a pasizás, és ha nem jön össze, selejtnek számítasz. De kérdem én: mennyire tudsz értékes, őszinte kapcsolatot építeni, ha nem önmagad adod? A döntés persze a tiéd, hajrá...

Ne légy házisárkány, a bölcs nő tudja, mikor hallgasson!

Ja, és akkor ki képviseli a kapcsolatban a te szükségleteidet?

Család

És ki vigyáz ilyenkor a gyerekre?

Tóth Krisztina, író beszélt nemrég arról egy interjúban, hogy utálja, amikor szakmai beszélgetéseken megkérdezik: ki vigyáz a gyerekre? Ez olyasmi, amit férfiak sosem hallanak. Nők esetében viszont az a kimondatlan üzenet, hogy "Most itt vagy, kisanyám, de mindeközben a legfontosabb küldetésedet hanyagolod. Mert te elsősorban anya vagy, nem alkotó ember!"

Egy ilyen szép kislánynak muszáj mosolyognia, nem lehet durcás!

Nincs is azzal semmi gond, ha dicsérjük a kislányok szépségét, és mosolyra biztatjuk őket. De nem árt kiemelni más erényeiket is. Hiszen a fent említett elvárással csak azt erősítjük, hogy ne éljék meg igazán, ha mérgesek. És ez a jóskislányos attitűd passzív agressziót okozhat, ami miatt sok nő nem tud válaszolni arra a kérdésre, hogy "Mi a baj?" Épkézláb válasz helyett összeszorított ajkakkal azt suttogja, hogy "Semmi." Jobb, ha önmagad vagy, és másokat is úgy fogadsz el!

Én, én, én

Én inkább ilyen fiús lány voltam mindig is.

Vagyis vagány vagy - gondolod magadról. Nem lehet, hogy egyszerűen csak túl sok korlátozó hiedelem és káros sztereotípia kapcsolódik ahhoz, hogy milyen egy férfi, és milyen egy nő? Ha már nem vagy ijedős, le mered ütni a pókot a falról, játszottál kisautókkal, valamint vénségedre össze tudsz rakni egy Ikeás szekrényt, máris férfi lett belőled? Nem, csak talpraesett ember vagy, nemtől függetlenül.

Mindig is utáltam nőkkel lógni, már gyerekként is csak fiú barátaim voltak...

Igen, tudjuk: a nők pletykásak, fúrják egymást, kicsinyesek, irigyek, és nem mondják bele a másik szemébe az igazságot, hanem inkább hátulról támadnak. Oké, de arra gondoltál már, hogy ezeknek sok esetben a neveltetés az oka? Ugyanis a kislányokat kezdettől fogva kedvességre és alkalmazkodásra szocializálják. Így a természetes emberi agresszió kiélése többnyire a passzív-agresszív viselkedésre korlátozódik...

Ocsmány, amikor egy nő részeg, bezzeg én tudom a mértéket!

Persze, de egy részeg férfi semmivel sem szebb látvány. Ennek ellenére az emberek - férfiak és nők egyaránt - olykor isznak, hogy kiengedjék a fáradt gőzt. Mégis sokan úgy gondolják, hogy egy nőnek kínosabb, ha lerészegedik. Pedig e téren is mérgező a kettős mérce, hiszen mindenki maga rendelkezik a teste fölött.

Ekkora fenékkel ilyen ruha?

Igen, képzeld, és sokaknak bejön! Miért is ne élvezhetné az életet azért, mert nem tökéletes a teste? Semmi közöd hozzá...

