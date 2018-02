Biztos, hogy rengeteg olyan 65+-os ember van, akik abszolút tudatosan használják a közösségi médiát. De azokkal sincs baj, akik nem - csak rájuk sokkal jobban kell figyelni, nehogy bajba kerüljenek, vagy téged sodorjanak zavarba ejtő helyzetbe... Íme, az imádnivaló webnagyi ismérvei.

1. Nem tudja, mi a különbség a privát és a nyilvános üzenet között.

Miután megköszönte, hogy barátnak jelölted/visszaigazoltad, megdob egy személyes üzenettel, amit a faladra ír, és minden ismerősöd lát: "Szervusz drága kislányom, intézzük a hagyatékot Tibi bácsi öröksége ügyében. Pista majd hívja apádat. Az aranyeredre jó volt múltkor Margit néni kenőcse? Bandit is pusziljuk, és örülünk, hogy mégsem váltok, mert ott van az a két szép gyerek. Tudni kell megbocsátani, ha elgyengül egy férfi!"

2. Végzettségként az élet iskoláját jelöli meg, tanítómestere a Jóisten.

Ami sajnos azzal jár, hogy jelentkezik egy csomó csoportba, ahol hülyeségeket akarnak eladni neki aranyáron, hamis szerencsejátékokkal próbálják átverni, napi szinten olvashat különféle csodaszernek kikiáltott gyógynövényről vagy rákot gyógyító készítményről.

3. Megpróbálják beszervezni.

Legyen szó bármilyen hálózatépítő cégről, egészen biztosan megpróbálják beszervezni szegényt. Míg a szülők legtöbbször a kamasz gyerekeiket féltik az internet legsötétebb bugyraitól, a valóságban az idősek sokkal inkább veszélyben vannak.

4. Random képeket tölt fel a telefonjáról.

Meglepődtél, amikor megláttad Margit néni fürdőruhás fenekét a faladon? Hidd el, ő is... Pedig nem akart mást, csak feltölteni egy csoportképet a nyugdíjas klub kiruccanásáról, csak valamit félrenyomott - így került indokolatlan fenékfotó az internetre. Ne aggódj, a fia vagy esetleg unokája majd törli - ha épp ráér.

5. Minden spamre rákattint, így aztán vírusos üzenetekkel kezd bombázni.

Hát igen, elvégre gyönyörű volt az az almás pite. És ki gondolta volna, hogy épp amiatt kap minden ismerőse olyan körüzenetet, amitől aztán lefagy az egész rendszer? Nem győz bocsánatot kérni, de nézzük el neki, a legjobb családban is megesik.

6. Megpróbál összehozni téged egy ismerőse fiával, unokájával.

Jaj neked, ha ne adj' Isten egyedülálló vagy! Illetve, egy percig se aggódj, mert a nagyi ismeri Jutka néni unokáját, aki egy "jóravaló, derék fiatalember". És épp "pont jó korban is van". Ha aztán bejelöl Jutka néni is, ne légy meglepve: sőt, ha igazán "szerencsés" vagy, még fotót is posztol a faladra arról a nagyszerű férjjelöltről - mindenki szeme láttára...

7. Folyton hívogat, hogy megkérdezze, mit hogyan kell csinálni.

Legtöbbünknek van olyan idős rokona, aki időről időre felhív, hogy magyarázzunk el neki bizonyos dolgokat: hogy hogyan kell ismerősre keresni, nős-e még Bandika az elemiből, vagy lehet-e találni olyan csoportot, ahol helyi kézilabdahíreket osztanak meg? Az érdeklődés igazán becsülendő, de több óra online kurzus után azért a legnagyobb jóindulat ellenére is fárasztó tud lenni...

8. Paranoiás, hogy akik a fotóját látják, felvehetik helyette a nyugdíjat is.

A másik véglet, amivel nehéz mit kezdeni, ha az illető valósággal retteg a különféle visszaélésektől, amelyekről a barátaitól hallott. "Mert a Pista is ismer valakit, aki ismer valakit, akinek a beállításaiból kiderült, hol lakik, mikor van otthon, és aztán máris kész volt a baj! És mi az, hogy a felhasználónév már foglalt? Valaki ellopta az identitásomat?"

