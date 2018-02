Férfivélemény: Létezik igaz szerelem - csak nem úgy... ;)

Emlékszem, még húszéves korom körül is hittem abban, hogy létezik egy másik felem. Akire ha majd rátalálok, rögtön tudni fogom, hogy ő az igazi. Ez egy olyan csodálatos, megnyugtató elképzelés: valahol valaki vár rám.

Teljesen benyaltam Platón iker lélek elméletét, és hittem benne, hogy életünk egyik fontos feladata, hogy megtaláljuk a hiányzó részünket. Azt az embert, aki majd kiegészít, úgy passzol hozzám, mint kard a hüvelyébe. Csakis egy ilyen lehet, csak vele élhetem majd meg az igazi szerelmet.

És találkoztam is olyan lányokkal (igen, többes számban), akik az első pillanatban levettek a lábamról, és kicsit beléjük is habarodtam. Mert szépek voltak, vonzóak, és egyszerűn lenyűgöztek. Ilyenkor rögtön hosszútávon kezdtem el gondolkodni: ebből végre lehet valami komoly. És a biztató kezdet, kölcsönös szimpátia, átbeszélgetett éjszakák, együtt eltöltött napok, hetek után valahogy mindig beütött a szar.Előbukkant egy ex (nem az enyém), vagy egy beazonosíthatatlan, megmagyarázhatatlan elmebaj. Mégsem akar kapcsolatot, mégis akar, nem, inkább kapcsolatot ne, de a szex azért mehet. Én meg csak széttártam a karjaimat: hát basszus, mintha Platón nem erről magyarázott volna...

Szóval, a saját káromon kellett megtanulnom, hogy ez valami más lesz, nem a sírig tartó szerelem. Egyszerűen vannak olyan emberek, akik karizmatikusak, jó a kisugárzásuk, a stílusuk, és ezért nagy hatással vannak a másik nemre. És ha ez kölcsönösen működik, akkor akár LEHETNE is valami a dologból. De ez azért még baromira nem garancia semmire. Különbséget kell tenni a bizsergető vonzalom és a mély szerelem között. Persze a kettő nem zárja ki egymást, de az utóbbihoz idő kell. Meg kell ismernetek egymás gondolatait, érzéseit, személyiségét, és mindkettőtöknek akarnia kell, hogy ebből valami több legyen.

Olyan ez, mint amikor lakást vagy házat akartok venni. Fontos, hogy jó helyen legyen, jó legyen a fekvése, elég tágas legyen, és megfeleljen az igényeiteknek. De attól, hogy megvan az ideális hely, és kiperkáltátok a vételárat, még nem lesz igazi otthonotok. Attól válik azzá, hogy beköltöztök, berendezitek, megtöltitek élettel, és rendben tartjátok. Egy kapcsolat is ilyen. Hiába kényelmes az az elképzelés, hogy a sors majd úgyis eléd rugdossa az ideális társat, és amikor egymásra találtok, akkor egy csapásra tökéletes lesz minden. Az élet nem ilyen. Ezt el kell felejteni. De ez nem azt jelenti, hogy meg kell zuhanni, és kidobni a francba az egész nagy szerelmes elképzelést - csak át kell kicsit dolgozni.

A csoda nem fog az öledbe hullni, azt nektek kell létrehoznotok. De szerintem ez egyáltalán nem rossz hír. Hiszen nem holmi külső tényezőktől függ a boldogságod. És nem kell azon sem filóznod, hogy mi van, ha életed párja lezuhant egy lakatlan szigetre, és így neked egész életedben magányosan kell majd senyvedned. Ugyanis az lesz majd a nagy szerelmed, akit azzá teszel, és aki téged is azzá tesz. És csak rajtatok múlik, hogy meddig fog tartani, milyen erős lesz, és mennyire lesztek legyőzhetetlenek együtt. Ha igazán akarjátok, tiétek lehet az igazi boldogság. Ebben kell hinni, nem a mesékben.

