"Na, szia Józsikám, a füleden ülsz? Harmadszor hívlak. A garázsban vagyok, szerelem a motort, de mindjárt végzek, beülünk piálni?

Este hét van, és?! Szerinted engem érdekel? Nekem az asszony nem dumál, akkor megyek haza, amikor akarok. Hol van most?? Miért kérdezel hülyeségeket? A konyhában, ahol a helye. Biztos főz valami szart, ehetetlenek a kutyulékai, de legalább addig se károg a nyakamon. Meg a főzés is mozgás, nem? Hátha kisebb lesz tőle a segge! Akkor? Lejössz? Fél óra múlva? Tökéletes.

Te, mondtam, hogy hétvégén mocis találkozó lesz Szegeden? Naná, hogy megyek, nem jöhet közbe semmi olyan, ami visszatartana. Otthon is közöltem ezt, persze rögtön ment a rinya. Nem tudom, minden nőnek az a hobbija, hogy halálra szekálja a férfit, ha kimozdul egy kicsit? Na, persze Éva csak módjával morog, tudja, hogy ha átlép egy határt, elszalad a kezem. Kapott a múltkor is, nem mondtam? Semmi különös, csak meguntam, hogy folyton beszólogat... Egy férfi legyen férfi! Azóta visszább vett, kétszer is meggondolja, hogy merjen-e ugatni nekem.

Hogyhogy túlzás? Te egy balfék vagy, öregem. Úgy ugrálsz, ahogy Enikő fütyül, de ha neked így jó, magadra vess! Majd veszek egy szép nagy papucsot születésnapodra, jó? Baszki, félrenyeltem a sört a röhögéstől, ráadásul ez volt az utolsó korty, tényleg el kell mennünk inni, haver. Várj, bejött egy másik hívás, leteszlek, de mindjárt újra csörgök, és megbeszéljük, hogy hol találkozunk."

"Szia, Drágám! Nem sok újság van, szerelem a motort, de eltört ez a nyomorult benzincsap, ki kell cserélnem. Kb. két órával később végzek miatta, mint gondoltam, nem baj? Akkor jó. Nálad minden oké? Megfőzted a pörköltet?! Mondtam, hogy ne fáradj vele estére, egész nap szaladgáltál, pihentél volna inkább, te kis édes. Ja, hogy azért csináltad, mert tudod, hogy a kedvencem... Imádlak, kincsem. Senki nem készít olyan jó kajákat, mint te. Ja, én is sajnálom, hogy kihűl, mire hazaérek.

Tudod, tiszta vicc, de most látom csak, miközben beszélünk, hogy mégsem tört el az a nyomi benzincsap. Tiszta vaksi vagyok, törésnek néztem rajta egy piszokcsíkot, úgy látszik, öregszem. Így tulajdonképpen tíz perc, és készen is vagyok. Repülök haza, tartsd melegen a kaját, bébi! Csak előtte még visszahívom a Józsit. Te, hogy az mekkora köcsög! Hőbörgött itt nekem az előbb telefonon, hogy menjünk le sörözni. Mondtam neki, hogy "Ember, észnél legyél, este van, mindjárt indulok haza a családomhoz!"

Dehogy megyek vele! Cuki vagy, hogy nem zavarna, de jobb nekem otthon. Viszont, ha már itt tartunk, lesz hétvégén egy mocis tali... Pistikének fellépés? Szombaton?! Basszus, tisztára elfelejtettem. Ne viccelj már, dehogy megyek így Szegedre. Rosszul esne a kölyöknek, le van szarva a motoros tali. Na, szedem a lábam nyuszika, mindjárt otthon leszek! Puszi!"

"Cső, Józsi! Figyelj, bedőlt a mai sörözés, ne haragudj, öreg. Tudod, hogy akármiért nem dobnálak, de ezt kapd ki: felhívott a szőke tyúk a Parti bárból. A bombázó pultos csaj, emlékszel? Találkozni akar... Bizony, itt ma éjjel akció lesz! Ilyen csajt nem hagyok ki, ezt te is megértheted. Lehet, hogy hétvégén is vele leszek, szóval, ha nem látnál a motoros bulin, akkor én valami sokkal jobb dolgot csinálok, érted, mire gondolok, ugye?

Te mész? Ja, hogy engedélyt kérsz Enikőtől, beszarok a röhögéstől, lúzer vagy öcsém, l-ú-z-e-r! Na, jól van, nem szívom tovább a véred, mert sietek, húzok a kiscsajhoz, majd beszélünk jövő héten!"

Kinyomta a telefont, összepakolta a szerszámait, és hazaindult. Már nagyon kívánta azt a pörköltet...

Nyitókép: Shutterstock