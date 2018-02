Ha egy szürke hajnalon arra ébredsz, hogy egy talicska pingvin szteppel a koponyacsontod belső oldalán, az rossz. Ha ehhez még láz is társul, valamint a torkod is úgy ki van száradva, mint a Kalahári sivatag, az még rosszabb. Nem is érted, hogyan kerülhet a gondolataidban egy helyre a sivatag és a pingvinek tánckara - nyilván a láztól már képzelődsz. A közérzeted is pocsék. Felkelsz hát, magadra öltöd a kiberchonderek képzeletbeli fehér köpenyét, és konzultálni kezdesz Dr.Google-lal.

Első kattintás

Dr. House óta tudjuk: a legfontosabb a pontos diagnózis felállítása. Ezért keresek egy oldalt, ahova begépelem a tüneteimet, és az rögtön meg is válaszolja, hogy milyen betegség terített le. Három tünetet lehet megadni, ám a fejfájás-láz-torokszárazság panaszokra 110 lehetséges betegséget talál. Eszerint lehet, hogy Chikungunya-lázam van vagy esetleg tífuszom. A bőség zavarában úgy döntök, hogy a betegségem egy mezei nátha - bár ezt a lehetőséget az első négy oldalon nem találtam meg...

Második kattintás

Jöhet a terápia! Házi módszert keresek, mert egyszer egy vény nélkül kapható tablettától három napig pörögtem: alig aludtam, és végigfőztem a receptes könyvet, pedig nem is szeretek főzni. Egészen használható tanácsokat kapok: hagyma tea, fokhagyma, sós vizes gargalizálás, kamilla teás inhalálás, és forró fürdő. Még hat óra sincs, amikor ezeken már túl is vagyok, de az állapotomban jelentős változás nem tapasztalható. A helyzet tarthatatlan, hiszen a ritmustévesztő pingvinjeim tovább ropják az ír sztepptáncot a koponyám belső falán.

Harmadik kattintás

Gyógyulás egy nap alatt vagy hamarabb: 64000 találat 51 másodperc alatt. Ez igen! Szóval lehetséges! (Nem...) Megtudom, hogy a náthám a pszichés állapotomnak köszönhető. Ezért, ha fénysebességgel szeretnék gyógyulni, akkor nem elég támadást indítani a baktériumok vagy vírusok ellen. Minden más fronton is ezt kell tennem. Lótuszülés a megoldás - plusz segítség, ha fokhagymát dugok a füleimbe, és kék sálat tekerek a nyakamra. Ám legyen, nem válogathatok az eszközökben! Dr.Google szerint a pszichémet még úgy is rendbe rakhatom, ha sokszor leírom egy papírra, hogy meggyógyulok. Én pedig mindent megteszek, senki nem mondhatja, hogy rossz beteg vagyok.

Negyedik kattintás

Elkavarodom a találatok között, és egy mókás cicás videó után arról olvasok, hogy a női bajokat remekül gyógyítja a telihold fényénél szedett, amerikai tőzegáfonyából készült ülőfürdő. De azért érdemes egy pszichiátert is felkeresni a problémával. Hiszen "A tested egy templom"- olvasom. Ez így is van. Az enyém pillanatnyilag egy kora középkori rom. Ezért a gyógyító papírra ezt is felírom: "Imádkozzatok értem, mert nekem harangoztak!" Nem vagyok jobban...

Ötödik kattintás

"Szemgolyót nyalva gyógyít a nagymama!" Hát jó, talán ez már túllép azon a határon, amit bevállalok az egynapos gyógyulásért. Inkább a pingvinek.

Elvicceltem ezt a témát, pedig ez komoly dolog. Mindenki barangol az interneten, megoldást keresve testi és lelki problémáira. De az még nem is baj, ha tájékozódunk. Az viszont már igen, hogy néhány kattintás után olyan oldalakra keveredhetünk, amik csodaszereket árulnak, esetleg kézrátétellel meg tarot kártyával gyógyítanak - és nemcsak a náthát, hanem sokkal súlyosabb betegségeket is. Aztán olyan hiteltelen weboldalak tanácsai alapján kezdjük el kezelni magunkat, amelyeket teljesen hozzá nem értő emberek üzemeltetnek.

Mégis mit tehetsz, ha nem tudsz ellenállni a kíváncsiságnak? Fogadj mindent fenntartással, amit olvasol! És kérdezd meg az orvosod, hogy milyen forrásokat javasol, ha szeretnél utánanézni egy-egy problémádnak!

