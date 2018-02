A feminizmus nem mai találmány: mindig is éltek közöttünk nők, akiknek nem létezett lehetetlen. Amelia Earhart sem ijedt meg a saját árnyékától, még akkor sem, ha az több ezer méterrel alatta száguldozott.

Az első női pilóta volt egy olyan korban, amikor a repülés még bőven a kísérletezésről szólt - nem a turistajáratokról. Életénél már csak a halála meghökkentőbb: pár éve derült ki, hogy mégsem a Csendes-óceánba zuhant gépével, hanem sikerült landolnia egy lakatlan szigeten. Utolsó napjaiban női Robinsonként kellett helytállnia, de biztos vagyok benne, hogy ez sem törte meg.

Hallani, és megszeretni...

Amelia az Egyesült Államokban, a századforduló éveiben nőtt fel. Az első világháború idején a kanadai Vöröskeresztnél vállalt munkát. Egy katonai kórházban az oda kerülő sérült pilótáktól hallott először a repülésről. Rögtön tudta: ez az ő útja! Először - persze még utasként - 1920-ban szállt fel, aztán pilóta leckéket kezdett venni - annak ellenére, hogy környezete hevesen tiltakozott döntése ellen.

És most le fogok írni egy olyan mondatot, ami szinte hihetetlen egy 1897-ben született nővel kapcsolatban: a pilótaigazolvány megszerzése után teherautó sofőrként (!!!) spórolta össze a pénzt az első saját repülőgépre. Ez ma is nagyon vagány lenne - pláne abban az időben!

Néhány hét múlva női magassági rekordot állított fel, majd belőle lett az első nő, aki átrepülte az Atlanti-óceánt - mondjuk, még csak utasként. De ez sokkal nagyobb teljesítmény volt, mint azt elsőre gondolnánk! Hiszen nem egy kipárnázott, dönthető támlájú székben, filmet nézve bírta ki a több mint 20 órás utat, hanem egy nyitott tetejű gép szűkös ülésén kuporogva... Amelia ezzel beírta magát a történelemkönyvekbe: az újságok ünnepelték, valódi híresség lett.

Keresztül-kasul kontinensek és óceánok felett

Pár év múlva már pilótaként, teljesen egyedül repült Kanada partjaitól Írországig. Az út több bajt is tartogatott: az üzemanyag beszivárgott a vezetőfülkébe, a magasságmérő elromlott, és viharos szél dobálta a gépet. Mégis elérte a zöld partokat, és a 15 órás út után sikeresen letette a gépet.

Sikerei csúcsán Amelia vad röpködésbe kezdett: többször, több irányban is keresztülrepülte az Egyesült Államokat és az Észak-Amerikai földrészt, döntögetve az újabb és újabb - többnyire saját maga által felállított - rekordokat.

Ja, és azt említettem már, hogy nemcsak kőkemény, kitartó és céltudatos volt ez a nő, hanem még vicces is? Erre könyve, a "The Fun of It" a bizonyíték, melyben közvetlen és mulatságos stílusban hozza közel az emberekhez az akkor még elérhetetlennek számító repülés élményét.

Valószínűleg jó humorérzékének köszönhető, hogy ilyen jól viselte a repüléssel járó mentális terhelést: tök egyedül, kiszolgáltatva a gépnek és a természetnek, összességében napokat töltött a levegőben. Szerintem a legtöbben tizedennyi lélekjelenlétnek is örülnénk - nem kicsit.

Na, de vissza Amelia életéhez, amiben csak most következik a legnagyobb kaland.

Az utolsó rekord

Earhart elhatározta, hogy az akkori legkorszerűbb gépével egy utolsó nagy utat tesz: körberepüli a Földet. "Ha ezt megcsinálom, abbahagyom a hosszútávú repüléssel való kísérletezést" - mondta, és mind tudjuk, mivel járnak az ilyen mondatok. Ő lett volna az első ember, aki a hosszabbik, déli útvonalon teszi meg ezt a távolságot.

Amelia és navigátora, Fred Noonan 1937 júniusában szálltak fel Miamiban. Sikerrel érték el Dél-Amerikát, Afrikát és Ázsiát, de hátra volt még az utazás legnagyobb "ugrása", azaz a Csendes-óceán közepén fekvő Howland-sziget. A sziget közelében vihar volt. Earhart több rádióüzenetet is küldött, közülük az egyikben alacsony üzemanyagszintet jelentett. Aztán örök csend. Amelia Earhart repülőgépe először és utoljára nem érkezett meg a célállomásra.

A rejtély

A roncsokat 66 repülőgép és 9 hajó kereste az óceánban, sikertelenül. A váratlan és nyomtalan eltűnés miatt számtalan teória született. Az elfogadott változat szerint viharba kerültek, az üzemanyag elfogyott, így a gép és utasai a tengerbe zuhantak.

Több mint 75 évvel később, 2014-ben azonosították a régió egyik szigetén talált repülőgép roncsait. A rejtély végre megfejtést nyert: Ameliának sikerült földet érnie, ő és Noonan túlélték a vihart. Számkivetettként haltak meg egy lakatlan szigeten, a Howland-szigettől csupán 500 kilométerre. Talán, ha a világ jobban bízik Amelia Earhart tudásában, és nem zárja ki a sikeres landolás lehetőségét, a történet nem ilyen véget ér...

Nyitókép: Wikipedia