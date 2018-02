Nemrég hatalmas közfelháborodást keltettem azzal, hogy elvittem a barátnőm párját fürdőbe, aztán még moziba is. "Hogyhogy ezt eltűröd? És nem vagy féltékeny?" - kérdezgették a lányt, aki csak nevetett az egészen.

Persze, ez egyedi és kirívó eset, mert a srác jó barátom már húsz éve. És mivel a barátnője nem tudott vele tartani, így - viccesen, "engedéllyel" - elvittem én. A lány még röhögött is, hogy végre nem neki kell a negyven fokos gyógyvízben ücsörögnie. Nálunk ez így normális, én is nyugodt szívvel rábíznám a páromat, ha lenne. Vagyis rá fogom, ha lesz. De sajnos mi vagyunk a ritka kivétel, mert az emberek többségére nem ez a jellemző, legalábbis, ami a csajokat illeti...

Kedves hölgyek, ti nem unjátok még magatokat?

Elegem van a fiú haverjaim barátnőiből:

Akik ok nélkül - és ráadásul ismeretlenül - féltékenykednek.

Akik kérdőre vonják a srácokat, mert mertek velem inni egy kávét munka közben.

Akik sipítoznak, hogy "Nő is van a társaságban? Biztosan akar tőled valamit!" /Hiszen egy másik csajnak semmi más dolga nem lehet, mint rafináltan behálózni az ő drága párját./

Na és mit tesz ilyenkor a szerencsétlen pasi?

Az ok nélküli féltékenykedésre a férfiak bizony minden alapot nélkülöző titkolózással válaszolnak. Önvédelemből. És a végén én érzem magam kellemetlenül, amikor az egyik srác azt mondja a telefonba, hogy "Csak a fiú haverok vannak itt." Sőt, volt már olyan, hogy nekem kellett pár méterrel arrébb vonulnom, nehogy behallatsszon a vonalba a hangom, amikor a barátnője hívja. Az pedig már az agyrém határát súrolta, amikor egy kollégám miatt mocskos titokként őriztük azt az információt, hogy a munkahelyünkön NŐK is dolgoznak. Ja, és nehogy köszönni merjek a férfi ismerőseimnek, ha a barátnőjük is ott van!

És ez az egész valószínűleg egy ördögi kör: a nőket valamikor a múltban átverték, hazudtak nekik, ezért már akkor is gyanakvóak, amikor a férfi semmi okot nem ad rá. A pasik meg kerülni szeretnék az indokolatlan balhét, szemrehányást, gyanúsítgatást, ezért elhallgatnak bizonyos dolgokat - jobb a békesség alapon. És én ezt tökéletesen megértem.

De vajon megéri őket titkolózásra sarkallni?

Hiszen nők általában mindenhol vannak - úgy kb. három és fél milliárdan, ha az egész Földet nézzük. Ezt jobb, ha elfogadod. És akadhat köztük olyan, aki nálad sokkal régebb óta ismerőse a párodnak. Akivel ha akarnának egymástól valamit, már rég kiderült volna. És különben is, aki meg akarja csalni a másikat, az akkor is talál rá módot, ha csak a kisboltba engeded el felügyelet nélkül. Viszont a felesleges, ok nélküli gyanúsítgatás egy az egyben tönkretehet egy kapcsolatot.

Arról nem is beszélve, hogy valószínűleg neked is vannak férfi kollégáid - ne adj' isten haverjaid -, akikkel néha tök jó megosztani a problémáidat. Mert más szemszögből nézik a dolgokat, és tudnak tanácsot adni. Ugye te is szeretnél szabadon beszélgetni velük? Esetleg meginni egy kávét anélkül, hogy cseszegetnének érte. Ha magadban bízol - és elvárod, hogy a párod megbízzon benned -, akkor te sem cselekedhetsz másképp. Ha mégis rossz érzésed van valakivel szemben, akkor beszélj róla!

Féltékenynek lenni nem bűn, csak ne légy ellenséges!

Ha van rá mód, ismerd meg a hölgyet, akire féltékeny vagy! Néha a képzeletünk kreálja a mumust, és élőben elpárolog az egész. Ha a párod elmondja, hogy épp kivel van, és mit csinál, akkor veszekedés helyett inkább értékeld az őszinteséget - még akkor is, ha más nő is van a társaságban, aki esetleg nem szimpatikus... Mert ha nem így teszel, legközelebb nem biztos, hogy el fogja mondani.

