A gondtalan felnőtt éveid alatt fel sem tűnik, hogy mekkora szükséged van azokra a magányos pillanatokra, amiket általában unalmasnak vagy időpocsékolásnak tartasz. Később azonban megtapasztalod az igazi értéküket...

Amikor gyermeked születik, az egyedül eltöltött idő már földöntúli gyönyört jelent a számodra. Az első néhány évben képes lennél kanosszajárásra indulni, és elmenni még a Pápához is, hogy adjon végre nem több, mint 5 teljes percet, amit egyedül tölthetsz el.

Hova, hova édesanyám?

Vegyük például azt az esetet, amikor wc-re indulnál! Nyilván hozzá vagy szokva, hogy mióta már nem kell hozzá segítség, teljes magányodban intézed a dolgaidat. De az élet nem habostorta: a gyerek ugyanis azonnal megérzi a szökési kísérletet, és akcióba lendül. Ilyenkor rendszerint visítva dörömböl a kis öklöcskéivel - így könyörög bebocsátásért. Haladó szintű édesanyaként már a szemed sem rebben, mikor boldog meghittségben ültök kettecskén a trónon - a legújabb mesekönyvét olvasgatva.

A csokoládé fiaskó

Emlékszel a régi szép időkre, amikor megehettél egyedül egy egész csokit? Na, azt most már felejtsd is el! Mert mikor a szupercuki gyerek meghallja a csomagolás zörgését, úgy kezd el körözni a reménybeli zsákmány körül, mint a cápa, mikor vérszagot érez. Soha ne legyenek hamis illúzióid, könyörtelenül le is vámol - te meg kinyalogathatod a papírból a törmeléket.

Nem, nem vagyok beteg, ilyen a fejem

Gondolj csak azokra a percekre, amiket korábban sminkeléssel töltöttél: precíziós mozdulatokkal igyekeztél elérni a tökély azon fokát, amikor úgy nézel ki, mint egy egyiptomi macskaistennő. Emlékszel? Na, erre is keresztet vethetsz! Mert a kis matricád radarjai azonnal jeleznek, amint megpróbálsz szépítkezni.Így teljesen hétköznapivá válik, hogy az egyik kezeddel a nadrágodat próbálod magadon tartani - amit ő teljes átéléssel igyekszik lerángatni rólad -, a másik kezeddel pedig iparkodsz valamiféle festéket applikálni a pilláidra.

Az eredmény rendszerint katasztrófa, így döntened kell: vagy bevállalod, hogy ocsmány lesz a sminked, és nem izgat, hogy bohócra mázolva szaladsz le a sarki közértbe. Vagy hozzászoktatod a környezeted az új stílushoz, és elmagyarázod, hogy nem, nem vagy beteg, csak ilyen a smink nélküli fejed.

Szia Kakifej!

Már a bevásárlás sem a régi: korábban fásultan toltad a bevásárlókocsit a száraz tészták végtelen sorai között, azonban mára ez is csak egy szép emlék maradt. Jelenleg a patika-drogéria-élelmiszerbolt szentháromság teljesítése is felüdülést jelentene, ha a kicsidnek nem a kasszáknál jutna eszébe, hogy "Szia Kakifej!" felkiáltással üdvözölje a pénztáros néniket.

És az rémlik, amikor indulás előtt még gyorsan ellenőrizted az outfited, és tip-top csajsziként libbentél ki az ajtón, hogy meghódíts minden halandót? Hahaha! Erről a luxusról ne is álmodj! Felelősségteljes szuperanyuként pontosan tudod, hogy a gyereket kell utoljára felöltöztetni, különben rámelegszik a ruha, amíg te is elkészülsz.

Ezért előbb te öltözöl fel: magadra veszed a csizmát, a sálat és a kabátot, majd olimpikonokat megszégyenítő sprintekkel üldözőbe veszed a gyereked. Ha sikerült elfognod, kezdődhet a közelharc. És mi az eredmény? Hogy mire végre elindultok, rólad már patakokban folyik a verejték, és beazonosíthatatlan - általában nyál és takony - foltokkal gazdagodott a szerkód.

De ne aggódj! Nem lesz ez így örökké. Viszont mire profi szintre fejleszted az egy kézzel való létezést, és a multitasking anya minden fortélyát, addigra a kis pici totyogódból egy büdös lábú kamasz lesz. És akkor meg az lesz a bajod, hogy megőrülsz a wc-n a magánytól...

