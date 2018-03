Férfivélemény: Erre gondol a nő, amikor nem mond semmit!

"Ha ezt el kell mondani, akkor már régen rossz..." Egy párkapcsolatban legtöbbször a nők száját hagyja el ez a mondat. Mi, pasik, meg csak legyintünk rá: "Talán meg kellene tanulnom gondolatot olvasni?!"

Pedig azért nem ilyen bonyolult dolog ez...

Kedves Férfitársaim, abszolút veletek értek egyet, hogy a dolgokat meg kell beszélni. A párkapcsolat nem egy nagy barkochba játék, ahol arra kell az amúgy is szűkös időt és energiát pazarolni, hogy keresztkérdésekkel szerezd meg a szükséges információkat. És abban is igazad van, hogy sok nő tényleg a leghétköznapibb közlendőjét is gondolatrejtvények formájában akarja a tudtunkra adni.

De sajnos van egy rossz hírem: igenis vannak olyan helyzetek, amikor valaki teljesen jogosan nem akarja a másik kezébe adni a megoldás kulcsát.

Hogy ilyenkor mi jár a fejében? Hát szerintem valami ilyesmi:

"Én értem, hogy szeretnéd, ha kerek perec megmondanám, hogy mit kellene most tenned. És akkor azt te végrehajtanád, mint egy utasítást. Mintha beírnál egy jelszót, és azzal megnyitnád a közöttünk lévő falat. Ez a könnyebbik út, de így nem sokat ér. Nem azt szeretném, hogy azért tegyél meg valamit, mert azzal könnyen le tudsz zárni egy kellemetlen helyzetet, hanem azért, mert te úgy érzed, hogy ezt meg akarod tenni. Azt szeretném, ha neked is igényed lenne rá."

"Megbántottál. De ismersz már egy ideje, szóval tudnod kellene, hogy milyen módon tudsz kiengesztelni. Vagy ha nem is tudod, akkor legalább próbálkozhatnál. Mert jól esne nekem, ha látnám rajtad, hogy tenni akarsz azért, hogy nekem jobb legyen - ezért háttérbe szorítod az egódat, és nem magadra, hanem rám gondolsz. Akkor is, ha elsőre, másodszorra, harmadszorra sem érsz célt. Mert sokkal jobban számít, hogy szeretnél tenni azért, hogy én jobban érezzem magam, mint az, amit teszel."

"Nem szóltál róla, nem gondoltad, hogy ez olyan nagy dolog. Pont ez a baj, hogy nem gondoltad. Már nem a kapcsolatunk kezdeti ismerkedős szakaszában vagyunk, hanem hónapokat, éveket töltöttünk egymás mellett, ezért azt hittem, nagyjából azonos az értékrendünk. Tudnod, érezned kellene, hogy mi fér bele, és mi nem. Ha ezt el kell mondanom, akkor fel kell állítanom ezzel kapcsolatban egy szabályt. De akkor csak azt előzőm meg, hogy legközelebb ugyanez ne fordulhasson elő. De nekem olyan társ kell, aki nem szabályok miatt nem tesz ilyet, hanem azért, mert hasonlóan látjuk a dolgokat. Mert ha csak külső kényszer miatt nem teszed meg legközelebb ugyanezt, marad bennem egy kis félelem, hogy talán lesznek majd olyan helyzetek, amikre nem alkottunk szabályt. És akkor majd megint nem fogod tudni, hogy mi fér bele..."

"Ha mellettem vagy, rám figyelj, ne a telefonod kijelzőjét bámuld! Szólhatok érte, de nem azt szeretném, hogy azért ne netezz, mert én nyafogtam. Hanem azért, mert én fontosabb vagyok neked, mint az a nyamvadt kütyü. Itt az lenne a lényeg, hogy aktívan velem akarj lenni, osztozni ez együtt eltöltött időben. Rosszul esik, ha kérnem kell a figyelmedet, és ez nem jön magadtól."

Ugye már ti is érzitek, hogy a lényeg veszne el, ha készen kapnátok válaszokat ezekben a helyzetekben?

De van jó hír is! Az, hogy ha nagyon próbálkoztok kitalálni, hogy mi lehet az oka párotok hallgatásának, de akkor sem sikerül, akkor tényleg értékelniük kell a szándékot és az igyekezetet - és kibökni a választ. Sajnos esélyes, hogy első körben egy üvöltözés keretein belül öntik a nyakatokba. De miután kijött a feszkó, tehettek egy lépést afelé, hogy jobban megértsétek egymást.

És ehhez pedig az kell, hogy a hölgyek megértsék: igaz, hogy ha "ezt" el kell mondani, az már régen rossz, de ha el sem mondod, akkor még rosszabb lehet...

Nyitókép: Shutterstock