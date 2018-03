A világ leghabosabb, legfinomabb tortája. Tovább. Egy 40, akarom mondani 80 szálból álló rózsacsokor. Tovább. A repülőgép ablakából látható, kivilágított éjszakai New York. Tovább. Kisgyerekkel közös szelfi. Tovább. Egy gyönyörű ruhaköltemény. Tovább. Tovább. Tovább...

Ha az Instagramot görgetjük, akarva-akaratlanul belefutunk az ilyen és ehhez hasonló jól megszerkesztett hazugságokba. És bár tudjuk, hogy ezeknek a képeknek még az ezred része sem tükrözi hűen a valóságot, mégis rossz érzés tölt el. De csak pörgetünk tovább, ha másért nem, hát unaloműzés gyanánt.

Sőt, gyakran mi is beállunk a sorba tartalmakat gyártani. Órákat töltünk azzal, hogy magunkat fotózzuk - mert a legjobb pózt kell megtalálnunk, hogy vékonynak látszódjunk. És újabb órákat szánunk arra, hogy megszerkesszük, tökéletesre formáljuk a művünk. De ki mondta, hogy nekünk is be kell olvadni ebbe a tökéletesnek látszó világba? Tényleg olyan fontosak azok a like-ok?

Képzeld el, hogy mi történne, ha azt az időt, amit a képek beállítására, megszerkesztésére, és az arra érkező reakciók figyelésére szánsz, inkább saját magad megismerésére fordítanád! Elárulom: többet nem érdekelne, melyik a legelőnyösebb póz. Egy percig sem gondolkoznál azon, hogy melyik filterrel javítsd ki a tökéletlenségeket.

Mert tetszene az, amit a képen látsz. Valószínű, hogy nem egy Victoria's Secret modell nézz vissza rád. De a mosolyod őszinte, ez a pillanat pedig az, ami boldoggá tesz, és ezt akarod megosztani másokkal. Ami talán az ő arcukra is mosolyt varázsol, és nem irigységet és egyéb kellemetlen érzéseket kelt bennük.

Tökéletes vagy? Kötve hiszem. De tudod mit? Senki sem az. Nem is kell annak lennünk. Se nekem, se neked. Mert mindenki a maga kis tökéletlenségével tesz hozzá a világhoz. Mit ér az a sok like, de tényleg? Egy tizedmásodpercnyi figyelmet, amit a másik ember idejéből kapsz. Nem hiszem, hogy megéri elszalasztani a pillanatot csak azért, mert meg akarod mutatni másoknak, hogy átéled.

Ami elég paradox dolog, ha belegondolsz, mert igazából nem is vagy jelen. A like-ok, amiket oly szorgosan gyűjtögetsz, nem hozzák vissza az elszalasztott koncert élményt, nem tudnak helyetted válaszolni, hogy milyen érzés volt ott lenni. Te pedig azért nem fogsz tudni felelni a kérdésre, mert egész idő alatt azzal voltál elfoglalva, hogy megfelelő szögből örökítsd meg.

Pedig az Instagramot használhatnánk jóra is. Megteremthetnénk az "ideális" világot. Ami nem a tökéletesség illúziójára épülne, hanem a valóság tökéletlenségére. Osszunk meg olyan dolgokat, amik másokat is boldoggá tehetnek! Mutasd meg a te tökéletlenségedet!

A te instagramod hogy néz ki?

Tánczos Éva

Nyitókép: Shutterstock