Sanyika 3. C osztály fogalmazása - Hogyan kell jól viselkedni?

Jól viselkedni úgy kell, hogy nem viselkedünk rosszul. És ha jót teszünk, nem büszkélkedünk vele. Mint amikor a nagyi ruhákat rak a szegények ajtaja elé. Becsenget, és gyorsan elmegy, hogy ne lássák, ki volt.

Nekem is van jócselekedetem, amit nem mondtam el senkinek. Elsős koromban anya munkahelyén Mikulás ünnepséget tartottak. Előtte anya megkért, hogy legyek kedves a főnökével, akkor is, ha ő sokszor szomorú miatta, mert undok fickó. Azt is mondta, el ne szóljam magam, hogy apával egymás közt úgy emlegetik, hogy "hülye bunkó".

Betartottam, amit kért. Kedvesen beszélgettem a bulin a főnökkel, aztán, mikor a felnőttek kimentek valamiért, beleköptem a kólájába. Jó nagyot. A többi gyerek persze tudni akarta, hogy miért. Mondtam, hogy ez egy titkos jócselekedet, amit anyukámért teszek. És tényleg úgy van, ahogy tanító néni mondani szokta: mindenki szeret jót cselekedni. A gyerekek is! Ezért egészen sokan beleköptek a főnök kólájába...

A hazugság is rossz viselkedésnek számít. Elhallgatni sem szabad semmit. Csak azt ér titokban tartani, ha mondjuk ajándékot vettünk. Vagy olyasmit, amivel elszomorítanánk a másikat.

Mint mikor apa meggyógyította anyukám barátnőjét Szilveszterkor. Akkor este sokan voltak nálunk vendégségben. Anya virslit főzött a konyhában a többiekkel, én pedig a gyerekekkel bújócskáztam. A garázsban akartam elbújni, a kocsi hátsó ülésén. Nagyon megijedtem, amikor láttam, hogy apa és Helga néni ott fekszenek. Ők is megrémültek, de aztán apa elmagyarázta, hogy Helga néninek fáj a gerince, ő pedig ráfeküdt, hogy kilapítsa. Mert ha ilyenkor egyenesre lapítják az embert, az jót tesz.

Büszke voltam apukámra, milyen rendes. Helga nénit pedig sajnáltam, mert látszott rajta, hogy tényleg beteg, olyan piros volt az arca, mint nekem egy héttel később, amikor torokgyulladásom lett. Apa is büszke volt rám, amiért megértettem, hogy nem szabad elszomorítani anyát azzal, hogy elmondjuk neki, Helga néni milyen rosszul volt. Cserébe egy ideig bármit kérhettem apától. Mivel a jégkrém a kedvencem, folyton azt kértem, pedig tél volt. Ekkor kaptam a tüszős mandulagyulladást, ami miatt két hétig hiányoztam suliból.

Aki rendesen viselkedik, az csúnyán se beszél. Sajnálom, hogy én néha mégis szoktam. Mint a múlt héten, mikor tanító néni beírta az üzenőbe a szüleimnek, hogy "Fiukat büntetésben részesítem, mert az osztálytársának azt mondta, hogy szemét rohadék." Apa mérges volt, mikor elolvasta, kiabált, hogy egy hétig nem ehetek édességet. Aztán anya megkérdezte, hogy miért neveztem szemét rohadéknak Bálintot. Elmeséltem, hogy kreténnek csúfolt a hiányzó két ujjam miatt, ami még születésemkor maradt le rólam valahogy. Erre anyának könnyes lett a szeme, apa viszont még dühösebb lett. Azt mondta anyának, hogy "Az a Bálint gyerek tényleg egy szemét rohadék!" Aztán eltörölte a büntetést, és csokis muffint kaptam vacsorára.

Jónak lenni nehéz, de én igazán igyekszem. Például azzal, hogy ezt a fogalmazást megírom. Apa azt mondta, ha jó jegyet kapok rá, vesz nekem egy új videó játékot. Szóval igazi jó cselekedet lenne a tanító néni részéről, ha ötöst adna. Márpedig jót cselekedni szép és fontos dolog. Hiszen ez a fogalmazás is erről szól...

