A kisgyermeked, aki eddig egész nap tök jól elszórakoztatta magát, újabban folyton a nyakadon lóg? A szobából sem tudsz kimenni anélkül, hogy borzasztó keserves sírásban ne törne ki?

Nos, akkor van egy rossz hírem: ez valószínűleg a szeparációs szorongás lesz. De nyugi, minden rosszban van valami jó: ha már elkezdődött, akkor gyorsan túl is lesztek rajta!

Mi az a szeparációs szorongás? A szeparációs szorongás alapját a szülőtől, gondozótól, szeretett személytől való elszakadás, különválás miatti túlzott félelem képezi. Így ilyenkor erőteljes sírást vagy hisztis viselkedést produkálhat a gyermek. Ám kóros esetben testi tünetek (fej- és/vagy hasfájás, hányinger, hasmenés) is jelentkezhetnek.

Mi az oka?

A csecsemőben általában kb. 8 hónapos kor körül alakul ki a szorongás - de ez gyermekenként nagyon eltérő lehet. Amikor elkezdenek kúszni-mászni, felállnak, és egyedül elindulnak, hirtelen egész más szemszögből látják a világot. Észreveszik, hogy már sok mindent önállóan, segítség nélkül is meg tudnak oldani - és ettől megrémülnek. Ez a szeparációs szorongás oka.

Miről veheted észre, hogy kezdődik a "buli"?

Nos, szerintem Varró Dániel roppant frappánsan összefoglalta a jelenséget: "Elment anyád öt méterre, búbánatos lettél erre..." Pontosan erről van szóval, ha anya (vagy akihez a baba leginkább kötődik) kimegy a szobából, akkor a gyerkőc azonnal irgalmatlan ordításba kezd. Az is előfordulhat, hogy csak a kezedben van nyugton, és amint leteszed, rögtön eltörik a mécses.

A másik elég nyilvánvaló jel az, hogy ha eddig jól érezte magát, amikor másra volt bízva - például a nagyszülőkre -, most teljesen kiborul, ha ott akarod hagyni. Vagy, hogy az eddig mindenkire mosolygós kisgyerek hirtelen bizalmatlan lesz az idegenekkel szemben.

Mit tehetsz, hogy megkönnyítsd a helyzetet?

Először is, ha mással kell hagynod, nyugtasd meg, mondd el neki, hogy hova mész és, hogy mikor fogsz visszatérni. Fontos, hogy ne időpontokat mondj neki, hiszen fogalma sincs arról, hogy a "két óra múlva jövök" csak egy rövid idő vagy maga az örökkévalóság. Számára ismerős eseményhez kösd az érkezésedet, például: "Anya fürdés/ebéd/alvás után már jön is haza!"

Ha a babád csak testközelben érzi magát biztonságban, akkor most igazán nagy segítség lehet egy hordozókendő! Az is teljesen normális ilyenkor, ha éjszaka nyugtalan, a szokásosnál többször felébred. Nyugtasd meg, énekelj neki, ha külön alszik, akkor most fektesd át magad mellé! Hidd el, ha vége a szorongásos időszaknak, könnyen visszaszokik majd a saját ágyikójába.

Nem mondom, hogy könnyű. Mert nem az. De ha türelmesen és kellő humorral állsz hozzá, ez is könnyebben és hamarabb átvészelhető. Utóbbihoz íme, egy megzenésített Varró Dániel vers, amely talán mindkettőtök arcára mosolyt csal!

Szőke Eszter

A te gyermeked már átesett a szeparációs szorongáson? Nálatok mi segített könnyebben átvészelni?

Nyitókép: Shutterstock