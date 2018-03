Te is biztosan találkoztál már olyan férfival, aki folyton csak hazudott, és akinek mindenre volt valami kifogása. Az ilyenek elől jobb azonnal elmenekülni. Sok nő azonban annyira szeretné megtartani az illetőt, hogy - a józan eszének figyelmeztető kiáltásait elnyomva - képes elhinni a legblődebb hazugságokat is.

Pedig ilyenkor a férfi célja nem más, mint hogy húzza az időt, és megtartson egy számára kellemes kapcsolatot, amiért viszont hosszú távon semmit sem hajlandó tenni. Nem akar ténylegesen elköteleződni melletted. Mindegy, hogy mi akadályozza a tartós kapcsolat kialakulását: egy meglévő házasság egy másik nővel, egy imádott hobbi, esetleg a megszokott, kényelmes függetlenség - ha ez belátható időn belül nem változik, akkor jobb tudomásul venni, hogy nem is akar lépni.

Ezzel persze fájdalmas szembenézni. Marad tehát az önámítás, melynek jegyében a hölgyek úgy nyalják be akár a legnevetségesebb kifogásokat is, mint maci a mézet - még az okos, intelligens csajok is.

Íme, néhány valódi (!) szöveg, amiket hús-vér nők képesek voltak elhinni:

1. A kutya miatt nem válhatok el!

El fogom hagyni a feleségem, de muszáj megvárnom, míg elpusztul a kutyánk. A gyerekek imádják, ezért nem hozhatom el magammal. Eddig mindig én hordtam le, hogy elvégezze a dolgát, ha elköltöznék, az asszony nem tudná rendszeresen levinni, a meló meg a gyerekek miatt, érted... Túladna rajta, az pedig borzasztó lelki sérülést okozna a srácoknak. Szóval, drágám, míg a kutya él, nem tudok eljönni. Ne aggódj, legfeljebb 10-12 évig húzza egy ilyen blöki! Most három éves, azt a néhány évet, ami még hátra van neki, kibírjuk úgy, ahogy eddig.

2. 5 éve nem szexelünk, a gyerek is szűznemzés útján fogant...

Bár még együtt élünk, de már öt éve nincs semmi a nejem és köztem - se szex, se petting, még csak egy ölelés sem. Ja, a kisebbik gyerek 2,5 éves... hát igen. Akkor egyetlenegyszer összefeküdtünk, mert az asszony nagyon magányos volt, és megsajnáltam, és akkor becsúszott a bébi.

3. Csak 1 évre van szükségem. Meg még másik 3-ra...

Tudom, azt mondtam, hogy egy évre van szükségem az anyagi helyzetem megszilárdításához, és utána végre többet lehetünk együtt. De most, hogy eltelt ez az idő, rájöttem: akár külföldre is költözhetnék. Kimegyek Izlandra, néhány év alatt megalapozom az anyagi hátteret, és utána belefogunk. Jöhet minden: együttélés, gyerek... Ne izgulj, addig is minimum 4-5 havonta találkozunk...

+1 Ebben most hazudtam, de amúgy nem szoktam!

Korábban azt írtam, hogy orvos vagyok, és 32 éves, de most bevallom, hogy valójában 28 éves mérnök vagyok. Nem tudom, miért, de szeretem néha másnak mondani magam. Amúgy egy őszinte ember vagyok, és neked sosem hazudtam semmi másban. Ja, az sem igaz, hogy menyasszonyom van. Egyedül vagyok már két éve. Illetve volt egy orvos barátnőm, de ő három hónapja elhagyott. Akarsz velem találkozni a hétvégén?

A bizalom szép dolog, és minden kapcsolat alapja. De ebben is érdemes húzni egy egészséges határt. Ne könnyítsük meg a szélhámosok dolgát azzal, hogy parttalan reménykedéstől hajtva mindent elhiszünk!

Te hallottál már olyan kifogást, amitől majd' eldobtad az agyad? Ugye nem dőltél be neki?

