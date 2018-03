Amit még holnap is megtehetsz, azt halaszd holnaputánra!

Vannak az életben olyan dolgok, amik nem tűrnek halasztást. De szerencsére az univerzum már csak olyan, hogy mindennek van ellentéte is.

Vagyis, ha ennek a logikának a mentén haladunk tovább, akkor léteznek olyan dolgok is, amiket el lehet halasztani. Máris mennyivel jobb így, hogy egyensúlyt teremtettünk, nem igaz? A notórius halogatók számára ez igencsak jó hír! Lássuk, mik a legtűrőképesebb halasztani valók!

A munka ugye nem tűr halasztást. Lássuk, mi az ellentéte! Úgy van, a pihenés! Akármeddig halogatható, ameddig csak a szervezetünk nem jelez, hogy elég volt. "Majd holnap pihenek... vagy majd holnapután... a csudába, ezen a hétvégén sem jött össze, na, majd a jövő héten!" Ha majd a kimerültségtől kómába esel, akkor úgyis fogsz pihenni, nem?

A konyha az a része a lakásnak, ami állandó használatban van. Vagyis a főzés, mosogatás, elpakolás nem tűr halasztást. Keressünk gyorsan egy ellenpólust! Legyen mondjuk a hálószoba-takarítás! Ez az a helyiség, ahová nem hívunk vendéget. Vagyis itt csak a komfortérzethez szükséges dolgok fontosak: ágyneműcsere, porszívózás. A portörlés, a ruhásszekrény rendbe rakása, az éjjeli szekrényen sorakozó 5-6 könyv visszapakolása a könyvespolcra igazán halogatható elfoglaltság.

Bevásárolni muszáj. Ha nem tesszük, nincs otthon kaja, nincs alapanyag a főzéshez, nincs tusfürdő, nincs mosogatószer. Ami viszont nem muszáj, az a kamra rendbetétele. Van úgy, hogy 6 csomag spagetti is díszeleg már a polcon a többi dolog alatt, fölött, mellett, bezzeg levestészta egy sincs, amikor kéne. El is határozom minden alkalommal, hogy időt szakítok rá, és rendbe teszem, hogy átláthatóbb legyen. Aztán ezzel a lendülettel becsukom az ajtót, és már kész is. Tűr halasztást.

Az otthonunkat tisztán kell tartani, nincs mese, pláne ha gyerekek és háziállatok is élnek velünk. Előbbiek előnye, hogy nem vedlenek, utóbbiak előnye, hogy viszonylag kevés takarítanivalót termelnek maguk után. Ami viszont ráér, az nem más, mint az autó. Be lehet ülni minden nap azzal a gondolattal, hogy majd holnap kitakarítom. Még ha csak úgy tudsz is beülni a vezető ülésre, hogy arrébb kell lapátolnod onnan a felhalmozódott szemetet, akkor is elvisz A-ból B-be. Simán halasztható!

Az íróasztalunkon előszeretettel összepakolunk akár napjában többször is. Amit viszont állandóan halogatunk, az a laptop vagy a telefon takarítása. Nem kívülről, hanem belülről. A fotók mappákba rendezését a laptopon akár évekig is képes húzni az ember. A telefon szépen rendbe teszi magától is, azon viszont olykor több felesleges alkalmazás fut, mint amit használunk. A 2257 db olvasatlan e-mail, pirosan díszelegve a kijelzőn teljesen rendben van. Mégis halogatható, szépen lecsukjuk/zároljuk, és a probléma megszűnt - halasztható.

A fodrászt nem szerencsés halogatni. Lenő a festés, eltűnik a forma, pöndörödik, sehogy sem áll, kész idegbaj. Szépen bejelentkezünk a fodrászhoz, és ha esik, ha fúj, nem mondjuk le az időpontot, oda egyszerűen menni kell, nincs mese! Ami viszont ráér, az a kozmetikus. Az legalább 2-3 óra hossza (alsó hangon), hát kinek van arra ideje? Á, veszek tartós szemöldökfestéket, majd én befestem magamnak, még ha utána néhány napig úgy is néz ki a szemöldököm, mint Tom Selleck bajusza!

Meg veszek mindenféle arcradírt, maszkot, pílinget, liftinget, és kész is! Azután legközelebb a kozmetikus elmagyarázza, hogy feleennyi idő alatt is végezhetnénk, ha nem kéne mindent helyrehoznia, amit önjelölt kozmetikusként az arcommal műveltem. Tűr halasztást? Hát persze! De csak saját felelősségre.

A lista természetesen nem teljes. Rengeteg halasztást tűrő dolog létezik még, a kérdés csak az, hogy a pillanatnyi idő, amit nyerünk vele, az majd mennyit vesz el, mire az adott dolog már végképp nem tűr halasztást.

Nyitókép: Shutterstock