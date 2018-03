Valamilyen oknál fogva mindenki ódzkodik attól, hogy a városon kívül, netán peremkerületben dolgozzon. Én nem is értem, miért... Pedig vannak ám ennek előnyei is - feltéve, hogy egy antiszociális mizantróp vagy.

Figyelem! Aki nem érti a szarkazmust, azt szépen kérjük, hogy semmiképp se olvasson tovább! Aki nem érti a szarkazmust, azt szépen kérjük, hogy semmiképp se olvasson tovább!

Napi minimum 2 óra ingázás - kérhet bárki ennél fullosabb énidőt!?

Először is, kapsz napi 2 óra extra semmittevést, amit tömegközlekedésen/autóban, a dugóban ülve tölthetsz el. Tök jó, nem? Továbbá a reggeli korán kelésed is garantált, hiszen a város külsőbb részeire gyakran csak 15-20 percenként járnak a buszok. De az is megeshet, hogy reggel csak egy bizonyos időpontig, majd este újra. Szóval, ha a 7:40-es járatot lekésed, akkor már csak olyan kerülővel juthatsz be dolgozni, ami minimum 1 óra késést eredményez. Ugye, hogy nem fogod kinyomni azt a fránya szundit?

Királyság ügyintézésre szabit kivenni!

Ha napközben szeretnél valamit elintézni, azt tuti, hogy csak minimum fél nap szabadság kivételével tudod megtenni. Ugyanis közel s távol nincs SEMMI. Se posta, se bank, okmányirodáról meg már nem is beszélve... De már öreg vagy, úgyis annyi szabid van, mint a szemét - akkor meg nem mindegy? Még örülhetsz is, hogy a szabadságodat nem drága nyaralásra kell fordítanod! Tiszta haszon!

Már az első hónap után született konyhatündér leszel!

A főzési/szendvicskészítési képességeidet a maximumra fejlesztheted - mivel kajálda sincs a munkahelyed környékén, de még egy nyomorult kisbolt sem. De ha mégis, akkor meg aranyáron mérnek mindent, és a fél fizetésedet otthagyhatod. Ezért inkább úgy döntesz, hogy önfejlesztésbe fogsz, és elsajátítod a kulináris művészetek tudományát!

Sok új arcot ismerhetsz meg!

Tekintve, hogy az összes ismerősöd és barátod a belvárosban melózik, esélytelen, hogy bármelyikükkel összefuss ebédelni vagy egy kávéra. De sebaj, ott vannak a kollégák: egy csomó új embert ismerhetsz meg! Sőt, a főnököd is boldog lesz, mert még az ebédidődben is az aktuális projektekről tudtok eszmét cserélni. Ez egyenesen fantasztikus, nem igaz?

Most kiderül, ki is az igaz barát...

Mivel esténként örülsz, hogy hazaesel, és még a másnapi ebéd elkészítése is vár rád, ezért esélyed sincs elmenni egy baráti találkozóra. Ezt a hozzád közelállók eleinte furcsállhatják, viszont előbb-utóbb kiderül, ki is szeret igazán: ő lesz az, akit nem zavar, hogy már harmadszor találkoztok nálad, ahelyett, hogy kipróbálnátok a környék legújabb gasztro pubját...

Szóval, kalandra fel, és irány valamelyik business park! Hidd el, hogy egy igazi önismereti kaland vár rád - hogy meddig bírod a napjaidat a világtól szinte teljesen elzárva tölteni...

Te hol dolgoznál szívesebben, belvárosban vagy külvárosban?

