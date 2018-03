Figyelem! Az alábbi tájékoztató fontos információkat tartalmazhat. A magabiztos, gondolkodó nő egyre korlátozottabb számban érhető el. Az optimális hatás érdekében elengedhetetlen a körültekintő és megfelelő alkalmazás.

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A MAGABIZTOS, GONDOLKODÓ NŐ?

A magabiztos, gondolkodó nő a női nem lassan kihaló félben lévő csoportjába tartozik. Felszínes, butácska társaival szemben jellemzően hosszú távú kapcsolatokra, sőt, családalapításra is kiválóan alkalmas. Tökéletes választás a társhiány élethosszig tartó kezelésére.

Egyik legerősebb hatóanyaga a - bugyin kívül - a fejében keresendő. Képes a feltett kérdésekre válaszolni, továbbá saját, értelmes véleményt is formálni - ezért lassan állatkertben is mutogatható. Nem fél a döntéseitől, sőt, ha kell, vállalja azok következményeit. Orvosi vizsgálatok által bizonyított, hogy hetedik érzéke nem csak mendemonda, szükség esetén ezt használja a varázspálcája helyett is.

A fentebb említett nő létszükség a magányos férfinem számára, ugyanis elengedhetetlen a szív-, izom-, valamint az idegrendszer megfelelő működéséhez. Nemcsak az urak életben maradásához, hanem az úgynevezett "család" kialakításához, életvitelszerű működéséhez is szükséges. Külsőleg és belsőleg történő alkalmazása együttesen javallott.

2. TUDNIVALÓK A MAGABIZTOS, GONDOLKODÓ NŐ ALKALMAZÁSA ELŐTT

Hébe-hóba való alkalmazása nem javasolt, helyenként fájdalmas fizikai és lelki sérüléseket is okozhat. Soha ne válassza a magabiztos, gondolkodó nőt, ha:

elvárás az Ön részéről, hogy a nő feladja önmagát.

zavarja az egyediség, a "tömegnő jellem" hiánya.

problémásnak tartja az őszinte, tiszta kommunikációt.

kritérium a hölgy önbizalomhiánya.

kizáró feltétel az önálló női gondolat, a problémamegoldás.

házi rabszolgát és/vagy mosónőt keres.

híján van a férfiúi hűségnek.

A kezelés ideje alatt egyéb típusú nővel való együttes alkalmazás nem ajánlott. Azon férfiak számára pedig szigorúan tilos, akik a "gondolkodás" szó jelentését az idegen szavak szótárában keresik.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI?

A magabiztos, gondolkodó nő fokozott elővigyázatossággal alkalmazható:

párkapcsolat iránti vágy esetén magas fokú tisztelettel és türelemmel együtt fejti ki hatását. Egyenlő félként - netán igazi társként - való kezelése megalapozza a tervezett együttélési terápia sikerét.

amennyiben egy korábbi szakításból eredő szívprobléma áll fenn, ajánlatos külön kezelést kérni, és csak azt követően alkalmazni a magabiztos, gondolkodó nőt.

kóros csalfaság, és barátoktól függés esetén erős idegrendszeri zavarokat válthat ki.

Ha az élet nem rendeli másképpen, rendszeres, kitüntetett figyelemmel, valamint dicséretekkel egyidejűleg kell alkalmazni.

Az előírtnál több magabiztos, gondolkodó nő igénybevétele nem lehetséges; túladagolás veszélye nem áll fenn. A megkezdett kezelés folytatása élethosszig javasolt.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, a magabiztos, gondolkodó nő is okozhat mellékhatásokat, ezek azonban nem mindenkinél jelentkeznek. Az előfordulások becsült gyakoriságával az alábbiak lehetnek:

nagyon gyakori: szerelem, boldogság, pozitív gondolkodás, családalapítás

gyakori: testtáji vérbőség, vérnyomás ingadozás, erős arcpír

ritka: hajhullás, kopaszodás, őszülés, izomgörcsök

Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha egyéb tünetek is jelentkeznek, javasolt a kommunikáció alkalmazása.

5. HOGYAN KELL TÁROLNI?

A magabiztos, gondolkodó nő számára teret kell biztosítani. Tilos elzárva tartani, fénytől védeni. Lejárati idő nem értelmezhető az esetében.

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Főbb hatóanyagai: értelem, kommunikáció, kedvesség, őszinteség, humor, büszkeség. A küllem és a csomagolás nagyon eltérő, világszerte számos változatban fellelhető.

A magabiztos, gondolkodó nőhöz kapcsolódó további kérdéseivel forduljon közvetlenül a képviselőhöz, kinek elérhetősége a csomagolásban található.

