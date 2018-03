A barátzónába került jófiú mítosza baromság!

Barátzóna: a jelenség, amikor két - egymással már valamilyen bizalmi szintet elért kapcsolatban álló - ember közül az egyik romantikus és/vagy szexuális együttlétre vágyik, a másik viszont nem.

Az így "hoppon maradt" srácok aztán panaszkodnak, hogy barátzónába kerültek. A csajozást tanító önjelölt guruk pedig azt mondják, ez az, amit mindenképpen kerülni kell, mint a pestist. A valóságban persze baromság a barátzóna.

Miért is?

"Légy határozott, igazi férfi példakép, ne lelkizz vele, mint egy csaj, és persze mielőbb teperd le, hogy lássa, mi lakozik benned!" - szól a pick up artistok (csajozási szaktanácsadók) unásig ismételt "bölcs" tanácsa. A közhiedelem szerint a barátzónába került pasi amolyan kasztrált kiskakas, ivartalanított kandúr, nem is számít igazán férfinak, szinte már barátnő.

Ha nagyon durván akarunk fogalmazni: egy lúzer, aki férfiként semmiképp - sem szexre, sem utódnemzésre - nem kell. Ennek oka pedig az elmélet képviselői szerint egyszerű: túl sokáig, túl "lájtosan" kerülgette a nőstényt, ezért amolyan haverféle lett belőle ahelyett, hogy potenciális partnerként tekintene rá a nő.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Barátság extrákkal - az exekkel

Nos, ez a koncepció nemcsak több sebből vérzik, de rettenetesen káros is. Ideje, hogy leszámoljunk vele, hiszen:

1. A nő nem megszerzésre váró zsákmány, hanem egy szabad akarattal rendelkező lény, akinek jogában áll nemet mondani.

Tapasztalataim szerint az a pasi, aki folyton azon nyavalyog, hogy ő milyen jófiú, és szentül hiszi, hogy épp udvarias, megfontolt közeledése miatt került "barátzónába", valójában ritkán jó fej. Inkább zsákmányállatként tekint a nőre, akit meg kell szerezni. Még cikibb, ha mellé még saját kudarcát anyagi helyzetével hozza összefüggésbe: meggyőződése, hogy ha BMW-t vezetne, buknának rá a csajok. A valóságban persze léteznek aranyásók, akik kimondottan a vastag bukszára mennek, de a nők többsége nem ez alapján választ társat.

2. Ha két ember vonzódik egymáshoz, abból - és csak abból - lesz valami...

...ha viszont a vonzalom egyoldalú, nincs miről beszélni. Ahhoz, hogy valakihez vonzódjunk, nem trükkös flörttechnikákra és jól átgondolt udvarlási stratégiára van szükség, hanem a legegyszerűbb dologra a világon: kémiára. Ha az egyik fél ellenállhatatlan vágyat érez arra, hogy a másikkal legyen, de ösztöne nem lel viszonzásra, az egyetlen tiszta megoldás tiszteletben tartani ezt. Mondjuk ahelyett, hogy az illető a "barátzóna" miatt nyavalyogna. Igen, előfordul, hogy a vonzalom nem lel viszonzásra, ilyen az élet, tessék elfogadni.

3. A barátság érték. Ha tényleg erről van szó, becsüld meg!

Amikor két ember bizalmas viszonyban, jó barátságban van egymással, az független attól, mi van a lábaik között: számíthatnak egymásra, egymás mellett állnak, titkaik biztonságban vannak a másiknál. Ez olyan érték, ami ritkaságszámba megy nemtől függetlenül, ezért érdemes megbecsülni azt. Ha nyávogsz, hogy "csak barátként" gondol rád az, akit fel akarsz szedni, igazából magát a barátság fogalmát gyalázod porig. Ezek után azon se csodálkozz, ha barátaid sem maradnak...

4. A "legyünk jóbarátok" meg hol működik, hol nem. Az idő eldönti.

Amikor az ismerkedési fázisban két kvázi idegen között elhangzik a "legyük inkább barátok" és az "én amolyan bátyként tekintek rád" mondat, az esetek 90 százalékában a vonzalom hiányára próbál rámutatni a nő udvariasan. Ezzel nincs teendő, legyél inkább hálás, hogy nem mondta ki kerek perec, hogy borsódzik tőled a háta...

Vagy épp veled minden oké, csak történetesen teljesen más karakter a zsánere. Mert ilyen is van. Ismerek azonban olyan eseteket is, amikor hamar kiderült, hogy hiányzik a kémia, a randi viszont olyan jól sikerült, hogy valóban felmerül, hogy barátság lesz a dologból. Ritka, de megesik ez is. Az idő eldönti, lesz-e tényleges haverság a dologból, vagy csak egy udvarias szófordulatról volt szó csupán.

Akárhogy is, nem az a gáz, ha barátként tekintenek az emberre, hanem az, ha nyavalyog az ún. "barátzóna" miatt, ami a valóságban - ebben a formában - nem is létezik.

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE , és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock