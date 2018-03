A "Kösd be magad!", a "Hogy telt a napod?" és társaik, avagy honnan tudhatja egy férfi, hogy menthetetlenül belezúgtál?

"Szeretlek"? Na, azt már nem, az olyan sablonos. Meg hát még csak pár hónapja randizunk. És különben is, én egy erős, független nő vagyok, aki a "soha el nem lágyulás kitinpáncéljával" védekezik a csalódások ellen.

De az ördög a részletekben rejlik, és a szerelmes nő is - és attól most nagy kegyesen tekintsünk el, hogy a kettő olykor egy és ugyanaz. De mi is eláruljuk ám magunkat, csak oda kell figyelni az apró, ámde atombiztos jelekre.

Tehát, uraim, ha egy nő ezek egyikét vagy mindegyikét produkálja, csúnyán lebukott:

Forgalmas útra való lépéskor ösztönösen eléd nyúl, hogy a (pehelysúlyú) testével megvédjen a... most mit kötekedsz, bármi jöhetett volna, például egy nyerges vontató vagy egy meteor. Amíg haza nem érsz, maximum felszínesen alszik. Közkeletű tévedés, hogy ez a féltékenység jele - jó-jó, most csúsztattam egy pindurit, na és akkor mi van? Olyan boltból is hoz neked valamit, ahol semmilyen pasis cuccot nem árulnak. Csak mert az eszébe jutottál - így leszel büszke tulajdonosa egy Elzás boxernek vagy egy pomponos kulcstartónak - de fekete, ami férfias, nem? Szökdécselve varázsolja tip-toppá a lakást az érkezésedre - pedig nem Mary Poppins a példaképe, hanem Katrina (nem a Hepburn, hanem a hurrikán). Semmi tehetsége, mégis süt neked valami felismerhetetlent, és ha Fortuna pikkel rád, akkor még ehetetlent is. Te ezt hangos "...hmmmm"-öket hallatva az utolsó morzsáig eltünteted a saját gyomrodba - de legnagyobb részben Fidóéba. Majd diszkréten finanszírozod Fidó másnapi állatorvosi látogatását. Nem az ő stílusa a csipke body, de beszerez egyet fehérben és egyet bordóban is - hogy passzoljanak a szüzikét vagy a nősténytigrist igénylő hangulatodhoz is. Életében először szembeszáll az édesapjával. Aztán persze majd veled ordít, amiért ilyen helyzetbe hoztad. De amint megnyugszik, vállon veregeti magát, hogy legalább karakán volt. Azt mondja, ne költs drága ajándékra, és amikor tényleg csak egy zsöllyés színházjegyre futotta a fantáziádból (Swarovski, te amatőr, Swarovski!), őszintén örül, hiszen az a 3. kedvenc színdarabja. A megye 4-ben játszik a csapatod? Nem oda tervezték leigazolni a vigyori Ronaldinhót is? Szerinte de.

10. Elenged. Nem a haveros sörözésre, hanem az utadra, nélküle. Ez nem volt humoros, ellenben... igaz.

