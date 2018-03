Van egy ismerősöm, az egyszerűség kedvéért nevezzük Ildinek. Ildi egy multinál dolgozik már több mint 10 éve. Azt gondolnátok, biztos szereti a munkáját, ha ennyi ideje hűséges a céghez. Hát elárulom: nem. Nagyon nem. Utálja. De nem vált.

Mindenkinek sokat panaszkodik - de nem vált. Mindenfélére hivatkozik, amiért pont nem alkalmas, mert most éppen lakást vesz, nyaral, fáradt, nincs ideje. Indok mindig van. A hétvégéi azzal telnek, hogy költi a multinál megkeresett pénzét: ruhákra, bulikra, utazásokra, a lakására. Ezzel önmagában nincs baj, hiszen mindenki arra költ, amire akar.

De Ildi azért költ ennyit, hogy végre valami feledtesse vele, hogy hétfőtől péntekig vacakul érzi magát. Ehhez neki (szerinte) ruhákra, bulikra, költséges hobbikra, puccos nyaralásokra van szüksége. Ehhez bizony kell a multis fizetés. Abból nem akar engedni. Kevesebbért nem vált. De közben hétfőtől péntekig szenved.

Van egy másik ismerősöm, nevezzük Katinak. Kati kilépett a multiból. Ő is élt úgy, mint Ildi. Egy ideig jó volt, aztán elege lett belőle, és azt mondta egyszer magának: neki nem éri meg, hogy hétfőtől péntekig rosszul érzi magát, cserébe hétvégén dorbézolhat. Átgondolta, milyen munkát végezne szívesen, keresett, tanult, segítséget kért, beletett időt, energiát, pénzt, és végül megtalálta azt, amit szeret. Ahová örömmel megy be hétfő reggel.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Sosem késő munkát váltani!

A fizetése milyen? Nem multis. Kis cég, kezdő pozíció. Bizony vissza kellett fogni a kiadásait. Nem vesz már annyi ruhát, tavaly nyaralni sem volt. Mégis boldognak látom. Nem panaszkodik.

Örömmel mesél a munkájáról, ahol ki tud teljesedni. Bízik benne, hogy ha letelnek a tanulóévek, akkor többet fog keresni, és újra tud utazni - bár ez most már nem is olyan fontos neki. Mert ő a hét 5 napján maximálisan boldog - és még hétvégén is.

Ki csinálja jól?

Ezt nekik kell tudniuk. Nem tisztem megítélni. Hiszen nekik kell jól érezniük magukat a saját bőrükben. Ők néznek tükörbe minden reggel. Nem vagyunk egyformák. Csak az a fontos: tudd, hogy te választod, akárhogy is élsz, és az éremnek két oldala van. Ha a szép ruhák és a nyaralás fontosabb, mint hogy hogy érzed magad heti 5 nap napi 8 órán át, akkor teljesen rendben. Akkor panaszra semmi ok, hiszen tulajdonképpen megkapod, amit szeretnél. Örülj neki!

Ha viszont fontosabb, hogy valami hasznosat csinálj, és ezért (ideiglenesen vagy hosszú távon) kevesebb pénzt kapsz, akkor szintén te választottad. Te tudod, mi a boldogság számodra: csináld azt! A panaszkodásról pedig annyit: miért panaszkodsz, ha valójában azt az életet éled, amit választottál? Vagy mégsem?

Fehérvári-Varga Judit

Karrier coach

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE , és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock