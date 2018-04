Az érett kor önmagában kevés. Szerintem tévedsz, ha abban a tudatban élsz, hogy csupán a korod miatt tiszteletet érdemelsz.

Félreértés ne essék, mindenkinek megadom a tiszteletet és a megfelelő, udvarias bánásmódot - így természetesen az idősebbeknek is. És elfogadom, hogy a kor előrehaladtával együtt járnak bizonyos dolgok, például a nehézkes mozgás - ezért nekem nem kell kétszer mondani, hogy pattanjak, és adjam át a helyet a buszon. Viszont szerintem totális tévedés azt hinni, hogy az életkor önmagában elég a felsőbbrendű, netán lekezelő viselkedéshez.

Például, mikor éppen becsmérelnek valakit, előszeretettel emlegetik az illető korát - mintha az valami jolly joker lenne, amire mindig lehet hivatkozni:

Majd ha az én koromban leszel, megérted, hogy a világ nem fenékig tejfel!

Kis pisis, aztán itt magyaráz!

Felelőtlen huszonéves, olyan hülye, mint a segg!

Bőven túlléptem már a harmincat, de a fiatalos külsőm miatt én is kaptam már egyet, s mást:

"Nem hittem volna, hogy egy gyereklány fog nekem magyarázni" - kaptam meg oktatóként.

Amikor közöltem a dohányboltossal, hogy elmúltam harminc, nemes egyszerűséggel elküldött a francba.

És rengetegszer hallottam már azt, hogy: "Hajnalka, te ezt nem tudhatod, még olyan fiatal vagy..."

Nos, az a helyzet, hogy aki idősebb, logikusan több élettapasztalattal rendelkezik. De az senkinek sem a saját érdeme, hogy a szülei hamarabb összejöttek. Van, aki egész életében irtózatosan nagy seggfej volt, és feltehetőleg öregkorára is az marad. Mások pedig hatvan év alatt sem élnek annyit, mint más hat alatt, mégis osztják az észt - mert ugye a koruknál fogva megtehetik. És persze akad olyan is, aki az élettapasztalatát nem ítélkezésre, hanem tanításra használja.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Kizsarolható a tisztelet?

Tök mindegy, mikor születtél!

Van 17 és 77 éves barátom is. Mindenki másért érdemel tiszteletet. De ha körülnézek az ifjabb korosztályban, hát bőven van olyan is, aki lényegesen felnőttesebb, mint én voltam annak idején. A mai fiatalok se nem jobbak, se nem rosszabbak, mint amilyenek mi voltunk. Csak változott a világ, ezért ők is egy kicsit mások.

Mielőtt becsmérlünk valakit a kora miatt, érdemes magunkba nézni, hogy mi milyenek voltunk tizen- vagy huszonévesen. Hogy mennyit bénáztunk kezdőként egy munkahelyen vagy egy párkapcsolatban. Hogy milyen rettenetesen öltözködtünk, pedig az a szerkó akkor menőnek és csinosnak tűnt. És hogy mennyire nagyokosnak és bölcsnek hittük magunkat a világról alkotott véleményünkkel - ami így sok-sok év távlatából igencsak nevetségesnek hat.

Mi is megkaptuk akkor, hogy bezzeg a mai fiatalok - és amint elértünk egy kort, mi sem lettünk jobbak, mert ugyanazt szajkózzuk, mint azok, akik régen az agyunkra mentek.

Felnőttnek kell lenni, hogy belássuk és megértsük, hogy a kor és a tapasztalat inkább ajándék, de semmiképpen sem a mi érdemünk. A tisztelet pedig leginkább akkor jár, ha szépen használod a tapasztalataidat...

Szerinted mi tesz egy embert tiszteletre méltóvá?

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE , és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shuttertsock