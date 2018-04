Ne akarj engem, míg az a másik ott lakik a lelkedben! Ne keress új szerelmet, új szenvedélyt, míg a régi terhét le nem raktad, míg ott fészkel a belsődben...

Hiszen hiába is tennéd, kapcsolatunk sosem lenne olyan tiszta, amelyben összeolvadhatna a lelkünk, az elménk és a testünk. Mert mindig hiányozna valami: én űrt éreznék, és folyton az várnám, hogy min bukik majd el kettőnk viszonya.

Neked pedig mindig hiányozna az a másik, akit talán bennem is keresnél - de nem lelnéd meg, mert én nem ő vagyok. És tudom, most talán butaságnak kiáltanád ki a kétségeimet, de ha reálisan szemlélnéd a dolgot, te is elismernéd, hogy a múlt képe bizony még elő-előbukkan a tudatalattidból. Így hát addig ne akarj a szemembe nézni, míg ő a megmaradt gyökereivel kapaszkodik beléd!

Persze te úgy gondolod, kitépted magadból az emlékét az utolsó szálig, de érzem, tudom - és el is árultad -, hogy még nem vagy túl rajta. Hát persze, tudom, hogy érdekellek, hogy kellenék neked: új helyet keresel magadnak, mert a másikból kiebrudaltak. Új kaland vagyok neked, új becserkészendő vad, de hidd el, kedves, nem vagyok alkalmas arra, amire vágysz.

Nem lehetek vigaszt nyújtó váll, melegséget adó öl, nem gömbölyödhetsz bele a szívembe, míg a tiéd egy kicsit is foglalt.

Ne akard az én kezem fogni, míg gondolatban az övé simul a tenyeredbe!

Ne akard átölelni a derekam, míg az ujjaid az ő bőrére emlékeznek!

Ne várd kéjjel teli sóhajom, míg az ő hangja kísért a füledben!

Ne mesélj nekem viccet, hogy megnevettess, míg az ő kacagása tölti ki a csöndet a lelkedben!

Ne akarj nekem fájdalmat! Mert amíg én teljes erőbedobással közeledem feléd, kitárom a karom és a szívem, te csak félmunkát vagy képes végezni, csak fél esélyt adsz kettőnknek. Tudom, hogy fáj még. Érzem a szavaidon, hiszen minden alkalommal zavart leszel, mikor szóba kerül. Nem bántalak ezért, de többet érdemlek annál, minthogy a te vigaszod legyek. Többet a másodhegedűs szerepnél, többet a "nincs ló, jó a szamár is" pozíciónál. Nem én leszek a gyógyír a mélyen elásott fájdalmadra, aki kihúz téged ebből az érzelmi mocsárból.

Kitalálsz majd onnan magad is, csak idő és akarat kérdése - de én nem oldhatom meg a problémáidat, és nem is akarom. Nem vágyom arra, hogy csupán egy lián legyek, amelyet megragadva továbblendülhetsz a mélypontról. Küzdj meg egyedül a démonjaiddal, és utána keress meg, hátha még itt találsz!

Ne akarj ilyen gyorsan vigaszt, mihamarabbi bizonyosságot arról, hogy férfi vagy a talpadon, egy ellenállhatatlan pasi, akinek nem lehet nemet mondani. Adj magadnak inkább egy kis szünetet! Ürítsd ki a szíved, hadd fájjon, aminek fájnia kell! Sirasd meg, gyászold el egy üveg ital mellett az elmúlt szerelmet, és akkor, de csakis akkor láss meg engem, és közeledj felém, ha ezeken már túl vagy! Mert nem leszek a pótszered.

Lehel Diána

