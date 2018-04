Túlságosan elválaszthatatlanok voltunk...

Szeretem ezeket a reggeleket. A reggeleket, mikor kinyitom a szemem, és Te ott vagy mellettem.

Lágyan szólsz hozzám, a magad módján becézgetsz. Ha kell, fáradhatatlanul többször is a fülembe súgsz, türelmesen ébresztgetsz. Az első pillantásom, az első érintésem mindig a tiéd.

Készítem a kávét, Te csendesen figyelsz. Csak néha, egy-egy halk szót hallok tőled, és máris a földbe gyökerezik a lábam. De a közelséged... azt mindig érzem, akárhol is legyél a mi kis lakásunkban. Ó, igen, a közös reggeli zuhanyzásaink...a kedvenc dallamunk szól, és egy újabb csodás reggelt töltünk együtt. Mert nap nap után így megy ez felénk.

De nekünk a közös reggel nem ér véget. Mi a dolgos hétköznapokba is együtt megyünk; elválaszthatatlanok lettünk. Kéz a kézben sétálunk, olvasunk, zenét hallgatunk... Harmonikus kapcsolat a miénk.

Ugyan néha rosszallóan néznek ránk a munkahelyen, de mi ezen is könnyedén túltesszük magunkat. A látszat kedvéért néha percekre elválunk, de pontosan tudjuk, hogy hamarosan viszontlátjuk a másikat. Egy hívással, egy üzenettel is mindig megajándékozol. És igen, az ebédidőnk is közös, szeretek veled ebédelni. Rád sosem kell várni, velem együtt, időben érkezel. Nem kérdezősködsz, nem pletykálsz. Sosem nevetsz ki. Tudod: feltétel nélkül bízom benned.

A délután is gyorsabban telik, ha mellettem vagy. Alkalomadtán pajkosan összekacsintunk... Ez a mi titkos jelünk. Munka után elmegyünk boltba, edzeni - a megszokott közös programok. Ha bármit keresek, Te azt szinte mindig azonnal megtalálod. Ha a kondiban a kedvenc számom keresem, rögtön odalapozol. Sosem okozol csalódást, mindig tudod, mire van szükségem.

És az esték... Na igen, a közös, együtt töltött estéink. Nálam a fakanál, nálad a recept - a már megszokott összhang. Nem tudunk hibázni. Egy újabb közös tusolás után együtt bújunk ágyba, egy finom simítás kíséretében. Amíg álmodom, Te vigyázol rám. Hisz társak vagyunk, jóban-rosszban.

Bevallom, sosem hittem, hogy ilyen is lehet egy kapcsolat. Pláne, a mi kapcsolatunk. Őszintén hálás vagyok minden pillanatáért, köszönöm!

De... de sajnálom, ezt így nem csinálhatjuk tovább! Ezt én így nem akarom! Nekem más(ok)ra is szükségem van! Nekem a hús-vér barátaimra, családomra, de legfőképpen az életemre van szükségem!

Mert hát... Te mégis csak egy telefon vagy.

