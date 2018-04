Sokunk életében van olyan időszak, amikor komoly párkapcsolatra nincs időnk, és olykor kedvünk sem. A kedv kérdésben persze az is szerepet játszik, hogy éppen nincs is potenciális jelölt, aki az érzékeink mellett a szívünkre is hatással van.

Testi szükségleteink azonban így is vannak, kár tagadni... Így viszont aki nem elégszik meg a modern örömszerző kütyük kínálta lehetőségekkel, az életbe lépteti a B tervet. Mondjuk, egy kedves "barát" személyében, aki néha kisegíti, esetleg egy tipikus szeretőt tart, de vannak olyanok is, akik még ettől is többet szeretnének, és "minőségi szabadidő partnerrel" múlatják az időt. Akivel ágyon kívül is lehet programokat szervezni, jókat beszélgetni. Hiszen attól, hogy nincs komolyabb érzelmi kattanás, még lehet a szexen kívül is jó a társasága.

Ha szeretőről beszélünk, mindig egy kicsit lealacsonyítjuk a személyt, és magát a kapcsolatot is, noha sokat sejtető maga a szó: SZERET-Ő! De még a wiki szótár sem ad egyértelmű választ arra, hogy pontosan mit is takar ez a szó.

Ha melléknévről beszélünk: szeretet érzésével teli, szeretetteljes, gyengéd.

Ha főnévről: szexuális partner, aki nem a házastársa az illetőnek.

Most akkor hogy is van ez? Ki is az a szerető?

Akikre a régmúlt írói és költői múzsaként tekintettek, verseket, regényeket írtak hozzájuk és róluk? Akikről olyan szerelemmel és szenvedéllyel voltak képesek nyilatkozni, mint sokan a házastársukról sem? Avagy az a valóság, amit a jelen korunk tükröz, hogy a szerető egy elszajhásodott nő vagy férfi, aki csak az élvezeteket hajszolja, és ezért nem érdemel különösebb tiszteletet, megbecsülést?

Én úgy gondolom, sokszor keverjük a szerepeket, és gyakran még a definíciókat is. A szerető - szerintem - nem az a személy, akivel úgy kellene bánnunk, mint egy alkalmi orgazmusdonorral, akinek fizetés jár a szolgáltatásáért.

Miért van az, hogy a szeretőket nem vállaljuk fel?

Ők csak a négy fal között létezhetnek?

Nekik nem az a "funkciójuk", hogy mutatkozzunk velük?

Ők csak arra kellenek, hogy ha kedvünk van, meg időnk, akkor előrántsuk őket, egyébként meg kussoljanak? No dráma, no hiszti, no elvárás meg úgy minden no, a szexen kívül.

Hát jogos ez egy olyan emberrel szemben, akivel a szexen kívül is az életünk intim pillanatait éljük meg - akár hosszú éveken át?

Pedig a legtöbb embernek tetszik, ha - amíg azt ő úgy akarja - van egy állandó ágyasa, de sokan ezért két fűszálat sem tesznek keresztbe - mert az megerőltető lenne. A férfiak például elvárják, hogy jól nézz ki, legyél luxuskurva az ágyban, belevaló, nyitott. De cserébe mit adnak? Meg kellene érteni azoknak, akik szeretőt akarnak, hogy ha kell a jó szex, akkor fizessétek is meg!

Nem, a "szeretőnek" nem pénzzel fizetsz, ez nem az a kategória, ne keverd a szezont a fazonnal! A szeretőnek heti, kétheti pár óra MINŐSÉGI idő és odafigyelés az ára.

Esetleg leszervezhetnétek pár randinak látszó találkozót is, hogy a partneretek jól érezze magát. Hiszen ti, a teremtés koronái vagytok olyan okosak, hogy tudjátok: ha egy nőnek egy kicsit is adsz, sokkal többet kapsz vissza!

Ha ez nem működik a részetekről, akkor legyen elég egy útszéli hivatásos, hiszen az az a kategória, ahogy a másikat kezelitek. Az igénytelenség nemcsak a külső megjelenésben merül ki, hanem a hozzáállásban és a viselkedésben is. Ha igénytelenül álltok az intim együttléthez, akkor a minőségi idő és figyelem hiányát csak pénzzel tudjátok kiváltani. Viszont akkor máshol kell keresnetek a "boldogságot".

Neked volt már szeretőd, vagy esetleg te voltál már az?

