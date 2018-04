Boldog akarok lenni, csak nem tudom, mitől...

"Semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart." - Seneca. Elgondolkodtató idézet. Hiszen sokszor vagyunk olyan helyzetben, hogy valami nem stimmel.

Érezzük, hogy valami nem jó, de nem tudjuk, mi. Nem tudjuk, mit szeretnénk, csak azt, hogy valami mást. Igen, de mi az a más? A legtöbb ember azt mondja: boldog szeretnék lenni. Ez eddig rendben van. De mi a boldogság? Mindenkinek mást jelenthet ez a fogalom. Hiszen van, akit már az boldoggá tenne, ha lenne állása/ lakása/ párja, vagy, ha el tudna utazni egy hosszú hétvégére. De van, aki még azzal sem érné be, ha megnyerné az ötös lottót.

Ne csak vágyakozz, tudd is, hogy mit akarsz!

Ahhoz, hogy boldog lehess, először tisztában kell lenned azzal, hogy téged mi tenne azzá. Fogalmazd meg magadnak, akár le is írhatod. Tedd fel a kérdést: mikor fogod azt érezni, hogy most boldog vagy? Honnan fogod tudni, ha eljön ez az állapot? Ugye nem is olyan könnyű?

Azt a célt nem érheted el, amit nem is látsz magad előtt. Egészen addig csak vaktában lövöldözöl. Ráadásul valahogy mindig a jövőbe helyezzük a boldogság pillanatát: majd akkor az leszek, ha...

megvettem a lakásomat,

kifizettem a hitelemet,

megtaláltam az Igazit,

gyerekem lesz,

... és még sorolhatnám.

Aztán eléred az aktuálisan vágyott pontot, és rájössz, hogy most kellene boldognak lenned, de mégsem vagy az. És mit csinál ilyenkor az ember lánya? Elkezd még többre vágyni: nagyobb lakásra, másik párra, szófogadóbb gyerekre, több fizetésre... "Na majd, ha ezt is elérem, akkor TÉNYLEG boldog leszek!"

Valóban...?

Kell a nagy ház, a tárgyakkal telezsúfolt otthon ahhoz, hogy boldog légy?

Kell egy "jobb" pár, ahelyett, aki valaha nagyon is jó volt - csak mert már tenni is kellene a kapcsolatért, nem úgy, mint az elején?

Tényleg az lenne a jó, ha a gyereked szófogadóbb lenne - mert pillanatnyilag könnyebb lenne -, vagy el tudod fogadni, hogy ő is egy egyéniség?

Félre ne érts: célok igenis kellenek. Ez segít előrelépni, dolgozni, fejlődni. De ha a cél nem konkrét, vagy nincs is cél, akkor hová tartasz? És itt térjünk vissza egy pillanatra az idézethez: honnan tudod, hogy a szél a megfelelő kikötőbe visz, ha gőzöd sincs, hova szeretnél eljutni?

Ha pedig megvan a vágyott kikötőd, indulj el! De élvezd az utazást is, mert ki tudja, talán épp ez az út lesz az, ami majd boldoggá tesz. És odaérve visszafordulsz majd, hogy újra átélhesd...

Számodra mit jelent a boldogság?

Fehérvári-Varga Judit

Nyitókép: Shutterstock