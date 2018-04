A kor mindig egy necces kérdés... Amint közeledünk a harmadik X-hez vagy a negyedikhez, egyből ránk tör a pánik, hogy lassan eljár felettünk az idő: maholnap már állhatunk sorba nyugdíjért, pedig még se karrierünk, se három gyerekünk, se családi házunk nincs.

Nem feltétlenül kell a nulláról számolni az életkort. Igen, mondjuk, harminc éves vagy. Viszont az első 18 éved az csak az intró volt: bevezetés a felnőttek világába. Nem voltál önálló, saját magadért teljesen felelős, döntésképes felnőtt ember. Csak alapoztál a felnőttkorhoz, szóval, az valójában nem is számít. Úgy is nézhetnéd, hogy 12 éve vagy felnőtt. Ha nem élsz meg matuzsálemi kort, akkor is még csak az egynegyede telt el a felnőtt életedből... úgyhogy nyugodj meg, rengeteg időd jut még mindenre!

Nemcsak a huszonegyedik századi életmód miatt tolódott ki minden (a fiatalok egyetemre járnak, később repülnek ki, később alapítanak családot), hanem a biológia is alkalmazkodott ehhez: hosszabb átlagéletkor, a nőknél sokkal hosszabb termékenységi periódus. Nem kell feltétlenül Monica Belluccit példaképednek tekinteni, aki negyvenhét évesen szülte a második gyerekét, de ha beléptél a harmadik x-be, akkor sem kell leírnod magad, csak mert még nem szültél.

Ha nincs még komoly kapcsolatod, akkor sincs semmi veszve. Ugyanannyi harmincas egyedülálló férfi van, mint nő. Nem, nem mindegyik selejt, vagy titkon foglalt, vagy meleg. Kapásból tudnék mondani a közvetlen környezetemben is vagy tíz-tizenöt férfi- és nőismerőst, akik ebben a korban még párt keresnek. Hiszen nem minden huszonévesen köttetett kapcsolat maradt tartós.

Viszont ha elvált vagy, gyerekeid vannak, akkor is esélyesen futsz bele valakibe, aki hasonló cipőben jár. Ennyi idősen már sok mindent megtapasztaltál, tudod, hogy mit szeretnél. Jobban ismered és érted a másik nemet, szóval, elég jó eséllyel indulsz, hogy egy tartós, boldog kapcsolatod lehessen.

Ha még nincs saját lakásod, félretett pénzed, biztos egzisztenciád: rá se ránts! Bánkódhatsz, hogy eddig nem tettél félre egy fillért sem, de elkezdheted ma is, azzal a fém kétszázassal, ami a zsebedben van.

Ráadásul abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy nem vagy már pályakezdő: jó pár éve része vagy a munkaerőpiacnak, sokkal könnyebben találsz munkát, vagy juthatsz előléptetéshez, mint az, aki most esett ki az egyetemről. Ha nincs még álomkarriered, akkor sem dől össze a világ. Az élethosszig tartó tanulás trendi dolog, bármikor visszaülhetsz az iskolapadba, és tanulhatsz valami teljesen mást - rengeteg dolog nem korhatáros.

Úgy érzed, hogy uncsi, komoly felnőtt lettél, és a tinédzserkor sokkal gondtalanabb volt?

Ugyan már! Tiniként tuti, hogy te is borzalmasan öltöztél, és gőzöd nem volt, hogy mennyi az a piamennyiség, ami nem vág taccsra. Persze harminc felett már óvatosabban rúgunk ki a hámból, mert jobban megvisel a másnaposság, de ugyanúgy lehet bulizni, mint fiatalon - ráadásul a lehetőség is több, ahogy nő a korral az érdeklődési kör. Ugrálj sikítozva egy koncerten, iratkozz be felnőtt balettre, vagy csinálj bármit, amihez kedved van!

Felnőttnek lenni szuperjó. Nem kötnek olyan szabályok, mint tiniként: nem kell engedélyt kérned, hogy csokit egyél ebéd előtt vagy kimaradj éjszaka, és nem a szüleid jóindulatán múlik egy repülőjegy megvásárlása sem - viszont előtted áll még szinte az egész felnőttkor! :)

Nyitókép: Shutterstock