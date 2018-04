Vége! Értsd már meg végre, hogy nincs tovább! Elküldtek, nem kellesz, ez a rideg valóság.

Ne gyárts ürügyet, hogy miért kell még találkoznotok vagy telefonon beszélnetek! Egy dohányos sem tud úgy leszokni, ha csak kevesebbet szív, drasztikus módszerekhez kell folyamodni.

Lásd be, hogy te is függő lettél! És ha továbbra is kapcsolatban maradsz a szenvedélyed tárgyával, továbbra is szívni fogsz. Szívás, hogy otthagytak, de most már ideje pontot tenni a történet végére. Ne hagyd, hogy legyűrjön egy olyan szenvedély, amiben már nincs is élvezet! Hiszen a volt társad már nemhogy mámort nem nyújt, de kifejezetten káros az egészségedre.

Ő már nem gondol rád, inkább más nők után fut. Éppen ezért, ne keresd hát tovább a választ a miértekre, mert már így is hosszú hónapokat, lassan éveket szántál arra, hogy megértsd azokat.

Persze füstölöghetsz még azon, hogy elhagytak, eldobtak, kirúgtak, faképnél hagytak - vagy, ahogy tetszik -, de ez lassan már kezd kórossá válni. Magad miatt kell teljesen "leszoknod" az exedről, mert neki nyilván kényelmes ez a helyzet: van valaki, aki még mindig epekedik érte, és megoldja azokat a problémáit, amiket nehézségként él meg az életben. Téged nem zavar, hogy ki vagy használva? Mert ha igen, akkor jó lenne összeszedni magad...

Fejezd be a nyavalygást!

Nem bírod? Belehalsz? Na, ezek azok a mondatok, amelyeket felejts el! Ő már rég másokkal hetyeg, és te így sem vagy képes nemet mondani neki - sőt, mindig ott vagy, ha segítséget kér. Hát hová lett az önbecsülésed? Legyél már egy kicsit önző! "De muszáj beszélnem vele, de beteg volt, és ápolnom kellett, de, de, de..." Nincsen de! Ébresztő! Egy igazi férfi nem a volt barátnőjétől/feleségétől várja a megoldásokat a saját életében.

Nem menthetsz meg mindenkit!

Hogyan tudnál boldog lenni egy ilyen ember oldalán? Fogadd el, hogy ha őt nem is, de magadat még megmentheted. Szeresd magad legalább annyira, mint ahogy őt szeretted, és tegyél meg mindent magadért, amit érte megtettél! Hisz megérdemled. Attól, hogy ő már nem szeret, te még nem lettél kevesebb.

Egyedül nem megy!

És ha neked nem elég egy ébresztőóra, hát kondíttasd meg a harangokat, hogy végre felébredj, és megmozdulj. Szerezd vissza az önbecsülésedet és az irányítást az életed felett! És ha nem megy egyedül, kérd a barátaid vagy akár egy szakember segítségét!

Most élj egy kicsit csak magadért!

Kényeztesd magad!

Pótold be azt, amire eddig nem volt időd!

Lásd meg az egyedüllét előnyeit!

Most biztos, hogy senki sem tesz szemrehányást azért, mert a barátnőkkel töltöd az estét, vagy, mert nem főzöl egy fárasztó nap után. Aztán ha ez már megy, újra kitárhatod a szíved, és beengedhetsz oda valakit.

