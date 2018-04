Szemérmetlenül régóta vagyok házas. Ezért nem sok fogalmam volt arról, hogy mi zajlik mostanában a randidzsungelben.

Én még az offline ismerkedés korában leltem párra, ezért naiv módon úgy gondoltam, az online párkeresés is ugyanúgy működik - csak írásban. Vagyis az emberek több-kevesebb sikerrel próbálják a legjobb arcukat mutatva lenyűgözni a másikat. Hát nem.

Egy szerkesztőségi megbeszélés során világosítottak fel szingli kolleganőim, hogy az online térben finoman szólva elszabadult a pokol. És nemhogy az udvariasság és a jólneveltség szabályait nem tartják be, de néha egyenesen a civilizált viselkedés határait feszegetik.

Kisebb kutatómunkát végeztem a balul elsült internetes ismerkedési kísérletekkel kapcsolatban. Ezek után pedig eldöntöttem, hogy inkább halnék meg szingliként, 14 macskával (pedig allergiás vagyok rájuk), minthogy a neten keressek párt magamnak.

Tiszteld már magad, az ég szerelmére!

Hölgyeim, ha azt akarjátok, hogy mások tiszteljenek, akkor magatokat kell először tisztelnetek! (Na, ennél elcsépeltebb mondattal nem is kezdhettem volna, de az a helyzet, hogy nagyon is igaz.) Nem biztos, hogy azzal vonzod be a "megbízható és érző szívű, komoly kapcsolatban gondolkodó" társ jelölteket, ha naponta posztolsz magadról olyan képeket, amiken úgy festesz, mintha most jöttél volna az utcasarokról. Julia Roberts a Micsoda nőben megirigyelné azokat a szereléseket - nem beszélve a pózokról!

Az udvarlásnak nem nevezett valami...

Jó, jó, tudom én, hogy sokat változott a világ, ezért nem is Shakespeare stílusú szonetteket várnék a netes udvarlóktól. De azért van némi különbség a szonettek és a mostani kedves hódolók üzenetei között. Volt olyan kollegina, akinek az "udvarlója" már a beszélgetés elején hosszasan ecsetelte, hogy mit és hova dugdosna, ha lehetne... De volt olyan is, aki jó ötletnek találta kezdésként prostituáltnak nevezni az egyik írónkat. Így, egyszerűen. Segítek, egyik sem vált be.

A kép jó ötlet, de nem erről az oldaladról...

Nálam már a szöveges üzenetek is kiverték a biztosítékot, de a java csak ezután jött. Tóth Zsuzsa írónk egyik "rajongója" szerint jó döntés, ha egyszerűen elküld egy képet a nemi szervéről - ismerkedés gyanánt. Igen, jól olvastad, a szerszámáról küldött képet Zsuzsának. Nem igazán értem, hogy mi is volt ezzel a célja. Vagy, hogy egyáltalán hogyan merült fel az ötlet?

Ült otthon magányosan, azon gondolkodva hosszasan, mit is írjon: "Egy szimpla 'szia, tetszenek az írásaid' olyan uncsi. Meg elcsépelt is. Kedvesnek lenni meg amúgy is csak a lúzerek szoktak. Valami ütős és eredeti kellene. Megvan! Küldök egy képet a farkamról!" Vajon mire számított? Hogy Zsuzsa majd szerelemre lobban a látványtól?

Párt találni manapság tényleg nem könnyű dolog - ezzel én is tisztában vagyok. De egy biztos: saját magunk és egymás tisztelete nélkül még kevésbé van rá esélyünk.

Nyitókép: Shutterstock