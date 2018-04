Azt mondják, aki igazán szeret, az reggel gyűrött arccal, kócos hajjal is szépnek lát. És azt hiszem, ez tényleg így is van.

Hiszen elfogult vagy azzal, akit szeretsz: nemcsak azt érzékeled belőle, amit abban a pillanatban látsz, hanem az egész lényét, akihez vonzódsz, akihez ragaszkodsz. És ő sem a fizikai valódat látja, ha rád néz, hanem mindazt, amit te jelentesz neki. Ez egy nagyon szép dolog, de sajnos van egy másik oldala is: egy idő után természetessé is válik, hogy pont az előtt nem igyekszünk a legjobb formánkat hozni, aki a legközelebb áll hozzánk.

Persze, egy bizonyos szempontból ez érthető, hiszen ezáltal lehetővé válik, hogy otthon, a négy fal között nyugodtan elengedhessük magunkat. Elvégre mindenkinek kell egy hely, ahol igazán önmaga lehet, ahol senkinek nem kell megfelelni. Szükség is van arra, hogy legyen egy ilyen menedék.

Csak ha nem vigyázunk, mi lesz ennek az eredménye? Az, hogy idegenek többet látnak minket "teljes pompánkban", mint a saját párunk... Ez talán a nőknél látványosabban megfigyelhető. Az átlagos pasi azon kívül, hogy nem a "játszós ruhájában" megy el otthonról, maximum a haját igazítja meg.

Egy nő viszont akkor is összekapja magát, ha csak dolgozni indul: csinosan felöltözik, megcsinálja a haját, kisminkeli magát, parfümöt fúj magára stb. Még egy moziban sem melegítőben, natúr arccal, hanyagul összefogott copffal jelenik meg! Hiszen mégse gondolja azt róla a mozi pénztáros, hogy egy lestrapált, lerobbant lúzer!

Félreértés ne essék! Nem azt akarom sulykolni, hogy járkáljunk az utcán is pont olyan igénytelenül, mint otthon! Teljesen érthető, ha azt szeretnéd, hogy az emberek olyannak lássanak, amilyen igazából vagy: csinosnak, szexinek, magabiztosnak, jól öltözöttnek, sikeresnek, kívánatosnak stb. Mert így tudod te is annak érezni magad.

De ez ne jelentse azt, hogy fontosabbá válik egy ismeretlen mozi pénztáros elismerő pillantása, mint a párodé! Attól, hogy a párod mindig szépnek lát, ne veszítse el az értékét, ha bókol neked!

Persze kivitelezhetetlen az év minden napján top formában lenni. De ne feledd: neked is milyen jólesik, ha azt érzed, hogy életed szerelme még mindig tetszeni akar neked. Pont ugyanígy neki is jólesne, ha azt érezné, hogy csak az ő kedvéért vetted a fáradtságot, hogy egy kicsit kicsípd magad. És nem kell báli ruha egy egyszerű szombat délelőtthöz, de legyen olykor az is "esemény", amikor csak úgy együtt vagytok. Sajnos az évek múlásával sokan teljesen elfeledkeznek erről.

"Már nem kell meghódítanom, lenyűgöznöm a másikat, hisz biztos lábakon állok a kapcsolatunk szilárd talaján. Már nyertes vagyok, hát ki az a hülye, aki a célba érve ugyanúgy rohan tovább?" Csak az a baj, hogy a szilárd talajból észrevétlenül lesz ingovány, amibe belesüppedtek. Minden nap ugyanolyan jelentéktelen lesz, és az együtt töltött idő is kiüresedik...

És most ne vádolj engem felszínességgel! Hiszen ez nemcsak a külsőről szól, hanem arról, hogy mennyi energiát vagy hajlandó a kapcsolatodba fektetni. Mennyi figyelmet szentelsz a másiknak, mennyire törődsz azzal, hogy még évek múlva is úgy érezze, neki juthatnak belőled a legjobb részek. Hiszen ha őt választottad, bizonyára kiérdemelte ezt. És többet ér ő, minthogy csak egy csendes háttérmunkás szerepét kapja a közös életetekben - aki csak nézi, hogyan készülsz izgatottan arra, hogy másokat lenyűgözz.

Nyitókép: Shutterstock