Undorodom a megcsalástól, tényleg. Forr bennem a vér, mikor arról hallok, hogy valaki hűtlenségen kapta a párját. Egyszerűen nem tudom, és nem akarom elfogadni ezt, de ennél már csak egyetlen dolgot utálok jobban...

Amikor először esett meg velem, hogy harmadikként kerültem bele egy kapcsolatba, még elvakítottak a fenti, szilárdnak hitt elveim. Így bármennyire is próbáltam komolyan venni a mellettem fekvő nőt, csak nem sikerült leporolnom róla a "gerinctelen féreg" jelzőt. Hiszen az járt az agyamban végig, hogy "Ez a csaj végülis most épp velem csalja meg a párját." De aztán belementem még pár ilyen helyzetbe, és szépen lassan megváltozott a véleményem. Mert bizony be kell látnom, hogy bár a megcsalás borzasztó bűn, nem mindig az a hibás, aki kiugrót keres.

És hogy erre mi ébresztett rá?

Nos, inkább kik...

Azok a nők, akik az egész életüket és a lelküket is odaadták annak a férfinak az oltárnál.

Azok a nők, akik gyermeket szültek valakinek, annak reményében, hogy a gondoskodás és a szeretet nemcsak egy átmeneti színjáték lesz, hanem sírig tartó kötelék.

Azok a nők, akiket megtapostak, és gyomként kezelve hagytak megrohadni a hátsó kertben.

Az ő könnyeik ébresztettek rá arra, hogy hová vezet a nemtörődömség. Mert nem mindig úgy megy ám ez, hogy Arankának szüksége van egy spontán légyottra, és dob egy üzenetet valakinek egy kis hetyegés reményében. Egyáltalán nem...

KAPCSOLÓDÓ CIKK A hűség valójában önmagunknak tett szívesség!

Időnként csak annyit tapasztaltam, hogy az illető átlagon felül hálás azért a törődésért, amit tőlem kap - és a férje megtagadja tőle. De hidd el, bármennyire is jólesik neki a kedvesség, nem tudja teljesen kiélvezni még azt a pár órát sem. Mert közben azon rágódik, hogy mi lesz ezután, hiszen pontosan tudja, hogy a helyzet kilátástalan.

Hogy egy házasság, egy család vagy egy élet munkája hever a gyűrött lepedőn. Tudja, csak éppen nem tud tenni semmit: mert ő már szólt, ő már kért, könyörgött, de nem történt változás. De továbblépni sem tud, mert képtelen elfogadni, hogy ennyit ér a világ dicsősége.

Pedig az a helyzet, hölgyeim és uraim, hogy ha így állunk hozzá, akkor bizony tényleg ennyit ér. Ha nem öntözzük a virágot - amit azért ültettünk, hogy életünk végéig gyönyörködjünk benne -, akkor ne csodálkozzunk, ha elúszik a szép jövőkép. Akkor előbb vagy utóbb mindenki egy elhagyatott hotelszobában, egy bérházban vagy egy irodában fogja keresni azt, amit otthon kérlelve sem kap meg.

Tényleg ezt akarjuk?

Mert ha nem, akkor tenni kell. Nem holnap, nem mindjárt, hanem most. Most kell időt szánni mindenkinek a párjára. Most kell a lelkét és a testét simogatni. Most kell megmutatni, hogy mennyire fontos. Mert az elhervadt rózsát már semmi sem kelti új életre.

Szerinted mi okoz leggyakrabban hűtlenséget egy kapcsolatban?

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE , és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock